Il Gladiatore, la spiegazione del finale: la morte di Massimo e le premesse per il Gladiatore II

Il Gladiatore è uno dei film più famosi degli anni 2000 ed è spesso accreditato per aver rivitalizzato il genere epico storico, ma il finale lascia alcune importanti domande da considerare. Il Gladiatore segue la vita di un generale romano immaginario di nome Maximus Decimus Meridius (Russell Crowe). Massimo si avvicina all’attuale imperatore romano, Marco Aurelio (Richard Harris), che gli comunica che sarà nominato protettore di Roma alla morte di Marco Aurelio. Commodo (Joaquin Phoenix), il figlio di Marco Aurelio, viene a conoscenza di questo piano e uccide il padre, ordinando poi ai suoi uomini di giustiziare Massimo e di uccidere la sua famiglia.

Massimo riesce a fuggire e corre a casa per salvare la sua famiglia, ma arriva troppo tardi e trova la moglie e il figlio crocifissi fuori casa. In seguito, Massimo finisce per essere catturato da schiavisti e costretto a diventare un gladiatore. Dopo molte vittorie, Massimo viene portato a Roma per combattere davanti all’imperatore, ora Commodo. Dopo aver scoperto l’identità di Massimo, Commodo cerca di organizzare la sua morte nell’arena, ma il piano fallisce. Massimo escogita un suo piano per mettere l’esercito contro Commodo, ma Commodo lo scopre e lo cattura. Commodo sfida Massimo a duello e, sebbene Massimo uccida Commodo, questi muore per le ferite riportate.

Perché Massimo muore nel Gladiatore

Massimo muore nel Gladiatore a causa della pugnalata al polmone che gli è stata inferta da Commodo prima del duello finale. Commodo vuole riconquistare il rispetto del popolo romano uccidendo Massimo, il loro campione. Tuttavia, Commodo sa che non potrebbe sconfiggerlo in un combattimento leale, quindi visita Massimo prima del combattimento e lo pugnala alla schiena. Nonostante la grave ferita, Massimo riesce a uccidere Commodo in un combattimento singolo, ma muore dissanguato poco dopo lo scontro. Il respiro affannoso di Massimo e la posizione della pugnalata di Commodo dimostrano che a ucciderlo è stato un polmone perforato.

Il Gladiatore uccide il suo protagonista per un paio di motivi. In primo luogo, la vendetta deve avere delle conseguenze e la vendetta di Massimo non deve avere un lieto fine. Alla fine, Maximus cerca di uccidere qualcuno per vendicarsi dell’omicidio della sua famiglia e, sebbene l’uccisione possa essere giustificata, questo tipo di vendetta violenta è sempre autodistruttiva. In secondo luogo, la morte era la naturale conclusione del suo arco narrativo. La famiglia di Maximus era il suo scopo e, dopo la loro morte, la vendetta era tutto ciò che gli rimaneva. Dopo aver ottenuto la sua vendetta, non ha motivo di continuare a vivere. In effetti, Maximus era chiaramente pronto a incontrare la sua fine e a riunirsi con la sua famiglia nell’aldilà.

Che cosa intende Lucilla quando dice a Maximus: “Sei a casa”

Quando Massimo muore alla fine del Gladiatore, Lucilla gli sussurra che è a casa. Le ultime parole di Lucilla a Massimo gli giungono mentre ha le visioni della moglie e del figlio nella loro fattoria a Trujillo. Lucilla gli dice che è a casa perché sa che sarà con sua moglie e suo figlio nell’aldilà. Anche se la sua casa è stata distrutta nel mondo vivente, lei sa che la rivedrà nell’Eliseo e si riunirà alla sua famiglia.

Cosa succede a Roma

Su cosa sia successo a Roma dopo gli eventi del Gladiatore si possono fare solo ipotesi. Nessuno di questi eventi si è verificato nella vita reale (il vero Commodo governò per 12 anni dopo la morte del padre e la Repubblica non fu mai vicina alla restaurazione), ma si può ipotizzare che il Senato romano abbia ripreso il potere dopo la morte di Commodo. Commodo non ha figli nel film e non nomina mai un erede, quindi è ragionevole supporre che il Senato fosse l’unico attore rimasto a riempire il vuoto di potere.

L’unico personaggio vivente del Gladiatore che avrebbe potuto rivendicare la carica di imperatore sarebbe stato Lucio, il figlio di Lucilla. Tuttavia, Lucilla era favorevole al piano di Marco Aurelio e Massimo di restaurare la Repubblica, quindi è improbabile che abbia proposto suo figlio come pretendente. Inoltre, il Senato aveva già un enorme potere e influenza, quindi non sarebbe stato difficile per loro prendere il controllo. Il popolo romano sembrava non sopportare Commodo ed è improbabile che desiderasse un altro imperatore dopo il suo regno. Detto questo, l’unica conclusione logica è che il Senato restaurò la Repubblica come desiderava Massimo.

Il vero significato del finale del Gladiatore

Il finale del Gladiatore è il trionfo dell’onore e della disciplina di Massimo sulla codardia e il sadismo di Commodo. Inoltre, riguarda la complessa moralità della vendetta. Massimo ha un motivo onorevole per perseguire la vendetta, ma questa diventa il suo unico scopo nella vita. La sua morte alla fine del film dimostra che una persona consumata dalla vendetta perde il resto di sé. Dopo aver ucciso Commodo, l’unica cosa che Massimo vuole fare è stare di nuovo con la sua famiglia, quindi non ci sarebbe nulla da fare con il suo personaggio se fosse vissuto.

Se da un lato la morte di Massimo può servire da monito sulla vendetta, dall’altro la sua vittoria su Commodo serve a elevare le virtù sottolineate da Marco Aurelio subito dopo l’epico incipit del Gladiatore. Commodo cita la fede del padre in quattro virtù principali: saggezza, temperanza, giustizia e fortezza. Mentre Massimo possiede queste caratteristiche, Commodo ammette che le sue virtù, come l’ambizione, si trovano altrove. La vittoria di Massimo nell’arena simboleggia il trionfo delle sue virtù su quelle di Commodo.

Spiegato il piano originale di Ridley Scott per il finale del Gladiatore

Mentre la versione finale del Gladiatore vede Massimo morire alla fine, il piano originale del regista Ridley Scott prevedeva che Massimo vivesse. Tuttavia, durante le riprese, Scott avrebbe deciso che avrebbe danneggiato l’arco narrativo di Massimo tenendolo in vita dopo il duello con Commodo. Maximus ha raggiunto l’unico scopo rimasto nella sua vita, quindi è meglio che muoia e si riunisca alla sua famiglia. È interessante che Scott abbia deciso questa scelta già durante le riprese, ma, a prescindere da ciò, potrebbe aver salvato Il gladiatore perché qualsiasi altro finale per Massimo sarebbe sembrato sbagliato.

Il Gladiatore II: come torna Lucio

Il Gladiatore II seguirà la vita del figlio di Lucilla, Lucius. Durante Il Gladiatore è un bambino di circa 8 anni e, sebbene Commodo lo minacci sottilmente per costringere Lucilla, alla fine del film è vivo e vegeto. Il cast de Il Gladiatore II rivela anche che Lucilla tornerà per guidare il figlio e garantire una certa continuità tra il sequel e l’originale.

Lucio sarà probabilmente un guerriero con le stesse virtù e caratteristiche di Massimo. Questo lo renderebbe un degno successore dell’eredità di Massimo e farebbe seguito alla sua ammirazione per Massimo nel Gladiatore. Il Gladiatore II si svolgerà 20 anni dopo l’originale e Lucius dovrà probabilmente salvare la repubblica che Massimo ha restaurato.