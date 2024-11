Loki: rilasciato un aggiornamento promettente per la terza stagione

Un anno dopo che il finale della Stagione 2 di Loki ha sconvolto il mondo dell’MCU, i fan hanno avuto un barlume di speranza per una potenziale Stagione 3. Il finale della Stagione 2 dello show solista di Tom Hiddleston nel MCU si è infatti concluso in modo epico, in quanto l’Episodio 6 ha visto Loki evolversi dal Dio dell’Inganno a Dio delle Storie. Afferrando i rami del tempo sciolti e morenti della Sacra Linea Temporale, Loki li ha trasformati in qualcosa di nuovo, mentre ora osserva l’universo in pace.

Sebbene Hiddleston sia stato una presenza costante nel MCU dal suo debutto in Thor del 2011, il personaggio non è stato più visto proprio dalla fine della Stagione 2 di Loki. Ora, mentre i fan aspettano di capire dove potrebbe riapparire, ci potrebbe essere motivo di pensare che una nuova stagione del suo show potrebbe essere in programma.

Parlando con CinePOP a D23 Brazil 2024, il responsabile dello streaming dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha parlato della possibilità che la Stagione 3 di Loki venga realizzata. Quando gli è stato chiesto se c’è qualche possibilità che Loki riceva una terza stagione, Winderbaum ha infatti offerto una risposta semplice, dicendo: “C’è sempre una possibilità“.

Winderbaum ha anche parlato del numero di serie TV Marvel che i fan devono aspettarsi ogni anno, dicendo: “Penso che sarà variabile. Puntiamo a due, forse a due anni e mezzo, forse a un anno. Ora abbiamo un lungo processo di sviluppo, quindi andremo in produzione su progetti in cui crediamo veramente“. Per il momento, dunque, una terza stagione di Loki sembra non essere in programma, ma potrebbe essere un’occasione ideale per riprendere il suo personaggio e anticiparne il ritorno nel più generico MCU.

