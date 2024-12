Superman: l’articolo del Daily Planet rivela un altro cattivo e alcuni SPOILER sulla trama

Come per ogni trailer, la prima occhiata a Superman all’inizio di questa settimana ha generato molte discussioni ed eccitazioni tra i fan. Esaminare ogni fotogramma per cercare di saperne di più su ciò che accadrà è diventata la norma per ogni film di supereroi molto atteso e Superman ha offerto molti indizi intriganti.

Tuttavia, il giornale che pensavamo rivelasse i piani per un cameo di Gorilla Grodd è stato trascritto e non si tratta di una scimmia… invece, il “Martello di Boravia” sembra essere un cattivo dei fumetti completamente diverso.

“Domenica Metropolis è stata presa di mira da un uomo misterioso dotato di superpoteri, che ha causato danni alla città per oltre 20 milioni di dollari”, si legge nell’articolo del Daily Planet scritto da Clark Kent e che @DCU_Updates è riuscito a leggere da vicino. Il “Martello di Boravia” ha attaccato il centro di Metropolis sostenendo che si trattava di una punizione per i recenti interventi politici di Superman a Boravia”.

“Questa spedizione vendicativa si è trasformata in un attacco terroristico sul suolo americano, che ha portato all’ospedalizzazione di 22 cittadini di Metropolis ”, si legge ancora. “Boravia è stata fonte di numerosi titoli di giornale in tutto il mondo nelle ultime settimane, poiché ha invaso il paese confinante Jarhanpur, solo che la breve guerra è stata rapidamente conclusa da Superman”.

“Il presidente di Boravia, Vasil Glarkos, sostiene che il Martello di Boravia non è un rappresentante del governo nazionale, ma piuttosto un vigilante indipendente”.

Ci sono già un paio di teorie popolari che girano in rete su chi sia il cattivo misterioso, tra cui Adversary e Ultra Humanite.

Si tratta di suggerimenti validi, ma crediamo che si tratti probabilmente dell’Ultraman di Lex Luthor che si spaccia per il “Martello di Boravia” in un attacco orchestrato dal villain per mettere la popolazione di Metropolis contro l’Uomo d’Acciaio.

In un’altra parte dell’articolo, viene rivelato che un edificio Chocos è stato danneggiato da “un colpo di laser oculare” e che i cittadini di Metropolis sono scontenti del fatto che le tasse stiano aumentando per pagare i continui danni che “individui dotati di superpoteri ed extraterrestri” scatenano sulla città.

Ci sono anche commenti di Superman sulle sue azioni che sembrano aver causato un incidente internazionale. Quando ha affrontato le ramificazioni politiche delle sue azioni, Superman ha detto: “Mentre i critici a migliaia di chilometri di distanza da questo conflitto continuano a discutere se ciò che ho fatto sia giusto o sbagliato, il punto fondamentale è che la vita delle persone era minacciata. Dovevo agire”.

Sembra proprio una frase che Supes direbbe, e ora sembra di avere un abbozzo di trama: Superman viene coinvolto in un conflitto oltreoceano, Lex ne approfitta per diffamarlo e lui e l’A.R.G.U.S. scatenano Ultraman per abbattere il kryptoniano. Tuttavia, non sappiamo ancora cosa c’entri quella sfera luminosa nel cielo.

L’approccio di Gunn a Superman si preannuncia davvero interessante e potete dare un’occhiata più da vicino a questo misterioso cattivo – che sicuramente non è Grodd – nel post X qui sotto.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.