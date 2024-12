I 10 migliori casting dei film sugli X-Men da cui l’MCU deve imparare

La 20th Century Fox ha scelto molti personaggi del franchise degli X-Men in modo perfetto, quindi i Marvel Studios possono imparare o ripetere alcune di queste decisioni quando portano gli X-Men nel MCU. Si potrebbe sostenere che senza il franchise degli X-Men della Fox non esisterebbe il MCU, e il sempre crescente universo Marvel di Kevin Feige ha imparato molto dagli errori della Fox. Uno dei più grandi errori della Fox nel franchise degli X-Men è stato lo spreco di molti attori che erano in realtà perfettamente adatti ai loro ruoli di mutanti, anche se queste scelte di casting potrebbero ispirare la squadra degli X-Men del MCU.

Numerosi mutanti sono già stati introdotti nel MCU durante la Saga del Multiverso, anche se solo pochi, tra cui Ms. Marvel e Namor, provengono dalla continuity principale del MCU. Lo sviluppo da parte dei Marvel Studios di un reboot ufficiale degli X-Men suggerisce che alcuni eroi e cattivi mutanti iconici saranno ricreati per il MCU, ma alcune preziose lezioni di casting possono essere apprese dal franchise X-Men della Fox. Anche se molti attori e personaggi degli X-Men non sono stati sfruttati al massimo del loro potenziale, alcuni erano semplicemente troppo perfetti per essere ignorati, quindi il MCU può prendere spunto.

10 Kelsey Grammer come Bestia di Hank McCoy La Bestia di Hank McCoy è nota per la sua raffinatezza, il suo intelletto e il suo stile di combattimento animalesco, tutti elementi che Kelsey Grammer, interprete di Frasier, ha incarnato perfettamente nel franchise X-Men della Fox. Grammer è stato visto solo nella versione con la pelliccia blu di Bestia, mentre Nicholas Hoult ha esplorato la storia delle origini del personaggio nei film prequel. L’interpretazione di Grammer ha ricordato immediatamente la Bestia della popolare serie animata X-Men degli anni ’90, portando in live-action la personalità colta, arguta, referenziale e politica dell’eroe. Questa scelta di casting per Bestia è stata ispirata, tanto che i Marvel Studios hanno riportato Kelsey Grammer a interpretare una variante di Hank McCoy nella scena post-credits di The Marvels. Sembra probabile che la Bestia di Grammer sarà vista di nuovo nella Saga del Multiverso, anche se, a 69 anni, Grammer stesso potrebbe non voler assumere il ruolo in modo permanente nel reboot degli X-Men del MCU. Chiunque prenda il ruolo deve incarnare la stessa brillantezza e gentile autorità di Bestia del franchise della Fox, imitando l’interpretazione di Grammer e offrendo al contempo qualcosa di nuovo ed emozionante.

9 James Marsden come Ciclope di Scott Summers Il Ciclope di James Marsden è considerato uno dei personaggi più sottoutilizzati e sprecati del franchise X-Men della Fox, ma questo non ha nulla a che fare con la scelta del cast. Marsden ha l’aspetto fisico attraente perfetto per Scott Summers e ha dimostrato più volte di essere un esperto nel fornire interpretazioni drammatiche ed emotive, come quelle in The Butler e Westworld. Sfortunatamente, le sceneggiature e le storie non hanno fatto nulla per elevare Ciclope nella trilogia originale degli X-Men e, di fatto, è stato ucciso senza tanti complimenti all’inizio di X-Men: The Last Stand. Tye Sheridan ha interpretato il Ciclope di Scott Summers nella linea temporale rivista dalla Fox a partire da X-Men: Apocalypse, ma non è riuscito a catturare la vera essenza del personaggio della Marvel Comics. Nei fumetti Marvel Comics, Scott Summers viene scelto dal Professor X per guidare gli X-Men e sarebbe stato fantastico vedere il Ciclope di James Marsden ricoprire questo ruolo. Tuttavia, è stato ridotto a un ostacolo piagnucoloso nella storia d’amore tra Jean Grey e Wolverine, che ha ricevuto molta più attenzione della sua relazione con la Grey. Sebbene la Fox lo abbia sottoutilizzato, i Marvel Studios dovrebbero andare a caccia di un James Marsden-tipo quando si tratta di scegliere il ruolo di Ciclope per il MCU, e sarebbe persino bello vedere lo stesso Marsden riprendere il ruolo come variante nella Saga del Multiverso, auspicabilmente in cerca di redenzione.

8 Zazie Beetz come Domino Zazie Beetz è stata una delle ultime attrici a unirsi al franchise X-Men della Fox, in quanto ha debuttato in Deadpool 2 nel ruolo della fortunata Domino, un membro della squadra X-Force di Deadpool. Domino è una badass nei fumetti Marvel Comics e la Beetz ha incarnato perfettamente questo elemento del suo personaggio, duro ma esilarante, anche se è stato un peccato che non abbia ricevuto maggiore attenzione. Domino è una partner, una confidente e persino un interesse amoroso per Cable, e questo sarebbe stato interessante da esplorare in Deadpool 2, anche se forse avrebbe deviato troppo dalla narrazione generale. È stato deludente che la Domino di Zazie Beetz non sia tornata in Deadpool & Wolverine, che ha colmato il divario tra il franchise X-Men della Fox e il MCU. Tuttavia, è molto probabile che la Beetz possa debuttare come versione ufficiale di Domino nel MCU, magari se i Marvel Studios esploreranno lo sviluppo delle squadre X-Force, X-Corporation o Wild Pack. Beetz è salita rapidamente alla ribalta con ruoli in Atlanta, Joker e Invincible, quindi sarebbe fantastico vederla tornare nei panni di Domino, in quanto è stata una scelta di casting ispirata per l’antieroe mutante meno conosciuto.

7 Kodi Smit-McPhee come Nightcrawler di Kurt Wagner Molti potrebbero sostenere che la versione di Alan Cummings di Nightcrawler da X2: X-Men United sia in realtà la scelta di casting superiore, ma Kodi Smit-McPhee ha portato una curiosità giovanile e un’oscurità nascosta a Kurt Wagner che ha catturato perfettamente l’essenza del personaggio dai fumetti Marvel. Come James Marsden, Smit-McPhee è stato vittima di una scrittura scadente nel franchise X-Men della Fox, per cui non ha mai raggiunto il suo pieno potenziale. Da quando ha interpretato Nightcrawler, però, Smit-McPhee ha riscosso un grande successo con ruoli in Il potere del cane, Elvis e Disclaimer, quindi sarebbe bello vederlo tornare nel MCU. Kodi Smit-McPhee ha incarnato perfettamente la personalità curiosa e divertente di Nightcrawler. Il personaggio è un burlone ben noto nei fumetti Marvel, e questo è emerso perfettamente nell’interpretazione di Smit-McPhee, molto più di quella di Cummings. Il fisico snello di Smit-McPhee è perfetto anche per Nightcrawler, che è incredibilmente atletico, flessibile e agile. Il ritorno di Smit-McPhee nel ruolo di Kurt Wagner offre l’opportunità di esplorare meglio la sua storia come figlio di Mystica e fratello di Rogue, che sarebbe ancora più potente ora che Smit-McPhee è più vecchio e ha più esperienza.

6 Stephen Merchant come Calibano La rappresentazione di Calibano da parte di Stephen Merchant non ricordava esattamente la controparte Marvel Comics del personaggio, ma Merchant ha fatto un lavoro fantastico nel fornire un Calibano appropriato per la trama emotiva e oscura di Logan. La statura di Merchant, 1 metro e 70, ha certamente aiutato nella sua interpretazione dell’insolito mutante albino, Caliban, la cui abilità gli permette di percepire e seguire gli altri mutanti. Merchant ha reso il fantastico Caliban un personaggio concreto e credibile, cosa spesso difficile da realizzare, e questo dovrebbe essere tradotto nel MCU. Calibano era già apparso nel film X-Men: Apocalypse del 2016, ambientato nel 1983, dove era stato interpretato da Tómas Lemarquis, forse più fedele ai fumetti, ma la sua interpretazione non era così forte come quella di Stephen Merchant. Sebbene alcuni preferirebbero vedere un Calibano più fedele ai fumetti, magari come membro dei Morlock nel MCU, l’interpretazione di Stephen Merchant del mutante è stata di gran lunga preferibile. Merchant ha fornito un’interpretazione tormentata, che rifletteva perfettamente la storia del personaggio tratta dai fumetti Marvel Comics, in cui Caliban veniva costantemente rifiutato a causa del suo aspetto insolito e per due volte era stato scelto per essere trasformato in uno dei Cavalieri di Apocalisse. Calibano è un personaggio oscuro, e Stephen Merchant l’ha catturato perfettamente in Logan, per cui sarebbe bello vederlo riproposto.

5 Patrick Stewart nei panni del Professor X di Charles Xavier Sarà molto difficile per un nuovo attore eguagliare l’impatto dell’interpretazione di Patrick Stewart di Charles Xavier, il fondatore e uno dei mutanti più potenti del mondo. L’intesa tra Stewart e Ian McKellen, che ha interpretato Magneto, è stata incredibile e ha contribuito a valorizzare ogni momento di Stewart nel ruolo del Professor X. Stewart ha sfruttato il suo background teatrale per incarnare alla perfezione i toni drammatici di Xavier, ma è stato anche abile nel fornire gli aspetti più vulnerabili e talvolta più aggressivi del personaggio, che sarà difficile da eguagliare. Patrick Stewart è tornato come variante del Professor X in Doctor Strange nel Multiverso della Follia del 2022, ma sebbene si sia ipotizzato un suo ritorno nella Saga del Multiverso, è molto improbabile che riprenda il ruolo in modo permanente. Stewart ha 84 anni e probabilmente i Marvel Studios cercheranno un attore più giovane che possa interpretare il Professor X per diversi anni. Tuttavia, l ‘essenza dell’interpretazione di Stewart di Charles Xavier, molto accurata dal punto di vista fumettistico, dovrebbe essere catturata nel MCU e James McAvoy ha già dimostrato che sarebbe possibile replicarla.

4 Josh Brolin come Cable Cable è un personaggio difficile da portare nel live-action, poiché il burbero soldato proveniente da un futuro devastato dalla guerra è un personaggio difficile da afferrare. Josh Brolin, tuttavia, ha fatto un lavoro meraviglioso in Deadpool 2. Sembrava che Brolin, che aveva anche interpretato Thanos nel MCU, fosse nato per interpretare Cable, riuscendo a rendere perfettamente la natura dura del personaggio e fornendo allo stesso tempo alcuni dei momenti più divertenti e simpatici di Deadpool 2. Sarebbe fantastico vedere Brolin tornare nei panni di Cable o vedere il personaggio incarnare la sua interpretazione nel MCU. Josh Brolin ha annunciato il suo ritorno nel ruolo di Thanos nel MCU all’inizio del 2024, quindi è possibile che riprenda entrambi i suoi ruoli Marvel, soprattutto dopo che Deadpool & Wolverine ha portato l’universo X-Men della Fox di Terra-10005 nella continuità del MCU. Il Cable di Josh Brolin non era solo un rude guerriero, ma aveva anche un’enorme dose di vulnerabilità, che Brolin ha saputo trasmettere con facilità ed efficacia. Replicare questo casting perfetto nel MCU darebbe a un Cable più vulnerabile ed esposto l’opportunità di esplorare alcune delle sue storyline più emotive dai fumetti Marvel, forse anche approfondendo il suo rapporto con i genitori, Scott Summers e il clone di Jean Grey, Madelyne Pryor. Anche il suo rapporto di amore-odio con Deadpool sarebbe fantastico da esplorare in modo più dettagliato, quindi sarebbe fantastico vedere il ritorno di questa iterazione di Cable.

3 Hugh Jackman come Wolverine di James Howlett A parte la sua altezza, Hugh Jackman è stato una scelta di casting ispirata per il ruolo di Wolverine nel franchise X-Men della Fox, ed è diventato una delle rappresentazioni più iconiche e più longeve di un supereroe in live-action. Nei fumetti della Marvel Comics, Wolverine è alto 1,80 m, a differenza di Hugh Jackman che è alto 1,80 m, ma Jackman ha reso perfettamente l’aspetto burbero e scostante, ma anche la vulnerabilità e la gentilezza. Catturare lo stile solitario e cupo del Wolverine di Jackman sarebbe un’ottima cosa da ripetere per i Marvel Studios, anche se sarebbe un errore per Jackman tornare dopo la Saga del Multiverso. Sebbene Deadpool abbia scherzato sul fatto che i Marvel Studios terranno Jackman fino a 90 anni, a 56 anni Jackman potrebbe già essere stanco di vestire i panni di Wolverine. Il ruolo è incredibilmente impegnativo dal punto di vista fisico, poiché Wolverine è molto agile, ha un’enorme resistenza ed è un combattente esperto. Ha più senso che il ruolo di Wolverine nel MCU venga affidato a un attore più giovane, anche se sarebbe bello vedere riproposta l’essenza dell’interpretazione di Hugh Jackman, che Henry Cavill ha catturato perfettamente nel suo breve cameo in Deadpool & Wolverine.

2 Ryan Reynolds come Deadpool di Wade Wilson Come per Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine, è difficile immaginare che qualcun altro diventi Deadpool nel MCU, quindi, fortunatamente, sembra probabile che Ryan Reynolds continuerà a interpretare questo ruolo esilarante il più a lungo possibile. Dopo che Wade Wilson è stato letteralmente massacrato in X-Men Origins: Wolverine, Reynolds ha fatto pressioni affinché una versione di Deadpool più fedele ai fumetti venisse inserita nel franchise X-Men della Fox. La passione di Reynolds per il ruolo è costantemente messa in mostra e il suo impegno per ottenere il giusto Deadpool è incredibile e continua ancora oggi, da ultimo in Deadpool & Wolverine. Nel 2004, il Deadpool della Marvel Comics si descriveva come “Ryan Reynolds incrociato con uno Shar Pei”, il che ha fatto sì che Reynolds interpretasse il ruolo cinque anni dopo, e che desse vita a una versione accurata dei fumetti 12 anni dopo, per puro caso. La rappresentazione di Deadpool da parte di Reynolds è forse l’adattamento più fedele di qualsiasi supereroe dei fumetti in live-action, e sarebbe fantastico vedere che questa situazione si protrae negli anni a venire. Dopo l’enorme successo di Deadpool & Wolverine, sembra inevitabile che Reynolds torni a vestire i panni di Deadpool, una prospettiva davvero entusiasmante per il futuro del MCU.