Thunderbolts*: Olga Kurylenko condivide una foto BTS sul suo ritorno come Taskmaster

Florence Pugh ha recentemente pubblicato un post su Instagram per raccontare il dietro le quinte di Thunderbolts* e, sebbene il nuovo post condiviso su Instagram da Olga Kurylenko, star della Black Widow, non sia altrettanto rivelatore, fa comunque presagire il suo ritorno nel ruolo di Antonia Dreykov, alias Taskmaster. Figlia del leader della Red Room, il generale Dreykov, la sua mente e il suo corpo sono stati controllati da un chip che l’ha dotata di riflessi fotografici straordinari che le hanno permesso di imitare le tecniche di combattimento di altri individui.

Ora che si è liberata dalla sua influenza, resta da vedere cosa Antonia apporterà alla squadra dei Thunderbolts. Il primo concept art di Thunderbolts* la mostrava vestita, ma il fatto che sulla sedia della Kurylenko ci sia scritto “Antonia” è probabilmente indicativo. L’attrice aveva solo una manciata di battute in Black Widow, quindi il tempo ci dirà se il personaggio sarà un po’ più approfondito in questo film, permettendoci così di scoprire chi è la donna dietro la maschera di Taskmaster.

“Era solo un approccio diverso e un nuovo tipo di storia da raccontare in mezzo a questo, che so che hanno fatto così tante cose, ma non è un sequel“, ha detto l’anno scorso il regista Jake Schreier. “Sì, questi personaggi sono già apparsi in passato, ma è una nuova storia che viene raccontata“. “E una storia, credo, con una prospettiva molto diversa da quella che forse la gente non si aspetta, e credo che questo sia stato eccitante e abbia rappresentato una vera sfida che valeva la pena affrontare“, ha concluso. Per dare un’occhiata alla foto condivisa da Kurylenko su Instagram, ecco qui sotto il suo post:

Tutto quello che sappiamo su Thunderbolts*

Durante il panel dei Marvel Studios al D23 2022, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha svelato il cast del prossimo film Thunderbolts, che sarà una squadra composta principalmente da supercriminali e antieroi. Comprende la Contessa Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah Jon-Kamen), US Agent (Wyatt Russell), Taskmaster (Olga Kurylenko), Yelena Belova/Black Widow (Florence Pugh) e Il Soldato d’Inverno (Sebastian Stan). Secondo quanto appreso la contessa Valentina Allegra de Fontaine metterà insieme la squadra e potrebbe anche essere parzialmente responsabile della creazione di Sentry.

Thunderbolts* è attualmente previsto nelle sale il 2 maggio 2025. Harrison Ford – ammesso che sia presente – sostituirà il defunto William Hurt nei panni di Thaddeus “Thunderbolt” Ross. Il film sarà diretto da Jake Schreier, la cui storia come regista non è estremamente ampia, avendo lavorato solo a Robot & Frank del 2012, Paper Towns del 2015 e alla versione filmata del 2021 di Chance the Rapper’s Magnificent Coloring World Tour.