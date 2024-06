X-Men: il debutto nel MCU dei mutanti potrebbe non avvenire a breve

Contrariamente a quanto circolato in rete nei mesi scorsi, sembra che il tanto chiacchierato film live action degli X-Men, che segnerà il loro ingresso a tutti gli effetti nel MCU, potrebbe non avvenire in tempi brevi. Ad aprile era infatti circolata la notizia secondo cui le riprese potrebbero svolgersi verso la fine del prossimo anno, con un’uscita in sala a quel punto prevista per il 2026.

Alex Perez di The Cosmic Circus, però, riporta ora di aver saputo che gli X-Men faranno il loro debutto nel MCU solo dopo Avengers: Secret Wars. Se la notizia fosse esatta, sarebbe dunque in contraddizione con le precedenti notizie secondo cui gli eroi mutanti avrebbero fatto parte del film evento. Il sito aggiunge che il motivo per cui la squadra sarà introdotta dopo Secret Wars “sarà spiegato in Deadpool & Wolverine”.

Qualora ciò si rivelasse vero, vorrebbe dire che gli X-Men non compariranno in tutto il loro splendore sul grande schermo prima del 2027, anno di uscita di Avengers: Secret Wars. Risulta difficile da credere, visto anche il colpo di scena nella scena post-credits di The Marvels, che sembra proprio rendere gli X-Men parte di eventi che culmineranno nel sesto film dedicato agli Avengers. Non resta però a questo punto che attendere Deadpool & Wolverine per scoprire se offrirà davvero la risposta a questa domanda.

Quando arriverano gli X-Men nel MCU?

I film dedicati ai mutanti Marvel hanno cominciato la loro corsa cinematografica nel 2000 con il primo film di Bryan Singer, seguito nel 2003 dal secondo capitolo. Nel 2006 è uscito Conflitto finale diretto da Brett Ratner. Nel 2009 è stata inaugurata la trilogia dedicata a Wolverine che ha percorso le sale parallelamente con la tetralogia prequel: del 2009 è X-Men le origini – Wolverine, del 2011 X-Men: l’inizio, del 2013 Wolverine – l’immortale, del 2014 Giorni di un futuro passato, del 2016 Apocalisse, del 2017 Logan: The Wolverine e del 2019 Dark Phoenix.

I due film dedicati a Deadpool, del 2016 e del 2018 sono stati ambientati nello stesso universo della Fox. Ora Deadpool e Wolverine porterà nel MCU i due eroi del titolo, e aprirà ufficialmente la strada ai mutanti Marvel verso l’universo condiviso di Kevin Feige. Ancora non sappiamo quando arriveranno ufficialmente con il film tutto loro che è stato annunciato, ma tra alcuni camei, riferimenti e la recente serie animata X-Men ’97 il loro debutto potrebbe ormai sempre imminente.

LEGGI ANCHE: X-Men ’97: 10 Easter Eggs che potrebbero esservi sfuggiti nella serie