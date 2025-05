Jeremy Renner ha rifiutato Hawkeye 2: “la Marvel mi ha offerto la metà dei soldi”

La seconda stagione di Hawkeye potrebbe aver ricevuto un aggiornamento molto deludente in seguito ai nuovi commenti della star del Marvel Cinematic Universe Jeremy Renner. Come noto, uno dei Vendicatori originali ancora attivi nel MCU è proprio Clint Barton, alias Occhio di Falco, dopo che la Saga del Multiverso gli ha finalmente dedicato un progetto tutto suo sotto forma di show Disney+. Dopo la prima stagione, ben accolta nel 2021, molti hanno poi voluto vedere anche una seconda stagione di Hawkeye.

Nel corso di una nuova intervista con High Performance, Renner ha però rivelato che, sebbene gli fosse stato chiesto di partecipare alla seconda stagione, ha rifiutato. Il motivo per cui ha rifiutato di tornare per la seconda stagione di Hawkeye sembra essere dovuto al fatto che al veterano del MCU è stata offerta solo la metà del suo stipendio per la prima stagione. “Mi hanno chiesto di fare la seconda stagione e mi hanno offerto metà dei soldi“, ha affermato l’attore.

“Mi sono detto: “Beh, mi ci vorrà il doppio del lavoro per la metà dei soldi, e otto mesi del mio tempo, essenzialmente, per farlo per la metà”. E io: “Come, scusa? Perché? Pensi che io sia solo la metà di Jeremy perché sono stato investito? Forse è per questo che volete pagarmi la metà di quanto ho guadagnato con la prima stagione”. Questa non è la Marvel, – ha continutato Jeremy Renner – sia chiaro. È la Disney, ma nemmeno la Disney vera e propria in realtà. Sono solo i pizzicagnoli, i contabili. Ho detto loro di andare a far volare un aquilone. Voglio dire, solo per l’insulto che era quell’offerta. Quindi non la pensavamo allo stesso modo“.

“Purtroppo, amo ancora il personaggio. Mi piacerebbe ancora farlo, ma ho dovuto difendermi. Non ho chiesto altri soldi, sia chiaro. Basta che mi paghino quanto ho guadagnato con la prima stagione. Quindi è scoraggiante che non sia successo, ma va bene così. Sono felice di lasciar perdere, perché probabilmente il mio corpo mi sta ringraziando, più e più volte, per non averlo fatto in questo momento. Ma vedremo”. Al momento, Disney e Marvel Studios non hanno risposto ai commenti di Jeremy Renner sulla seconda stagione di Hawkeye. Inoltre, al momento non sono stati annunciati piani per il ritorno di Renner nel MCU nel ruolo di Occhio di Falco.

Cosa significano i commenti di Jeremy Renner su Hawkeye – Stagione 2

Dato che l’attore fa parte del MCU fin dalla Fase 1, i suoi commenti sono davvero scioccanti, soprattutto perché è uno dei protagonisti della serie televisiva Hawkeye, il che rende la sua offerta salariale incredibilmente discutibile. Tuttavia, vale la pena di considerare che, proprio perché per il momento ha rinunciato alla seconda stagione di Hawkeye, Renner ha chiarito che sarebbe disposto a tornare se gli venisse offerto lo stesso stipendio della prima stagione. Resta da vedere se i Marvel Studios e la Disney saranno d’accordo o meno.

Sebbene l’aggiornamento di Renner sulla seconda stagione di Occhio di Falco sia una grande sorpresa, è poi fondamentale ricordare che Disney+ deve ancora impegnarsi ufficialmente per un’altra stagione della serie televisiva del MCU. A febbraio, il responsabile di TV, Streaming e Animazione dei Marvel Studios, Brad Winderbaum, ha fornito un nuovo aggiornamento sulla seconda stagione di Hawkeye, specificando che la serie “è un’altra di quelle di cui si può fare una seconda stagione di questo show perché è Natale, perché sono Clint e Kate. Si può rivisitare in qualsiasi momento, e stiamo cercando delle opportunità per farlo”.

Tuttavia, questo non ha mai significato che la seconda stagione di Hawkeye sia stata formalmente autorizzata dai Marvel Studios e da Disney+. Vale anche la pena notare che gli show televisivi hanno storicamente budget molto più bassi rispetto ai film, soprattutto ai blockbuster come il MCU, quindi l’offerta salariale potrebbe riflettere il cambiamento della Marvel nel modo di produrre per la TV. Dopo la revisione della Marvel TV nel 2023, lo studio è passato a un processo di produzione televisiva più standard, il che potrebbe aver portato a un’offerta salariale più bassa. Tuttavia, la ragione esatta resta da vedere, e Renner ha suggerito che la causa è da ricercare nel suo infortunio.