Al Pacino si unisce al cast del nuovo film di Gus Van Sant, Dead Man’s Wire

Il vincitore dell’Oscar Al Pacino è pronto a unirsi al prossimo thriller Dead Man’s Wire, che sarà diretto dal candidato all’Oscar Gus Van Sant. La sceneggiatura è stata scritta da Austin Kolodney. Si unisce ai già annunciati Bill Skarsgard, Dacre Montgomery, Myha’la, Cary Elwes e Colman Domingo.

Ecco la sinossi di Dead Man’s Wire: La mattina dell’8 febbraio 1977, Anthony G. “Tony” Kiritsis, 44 anni, entrò nell’ufficio di Richard O. Hall, presidente della Meridian Mortgage Company, e lo prese in ostaggio con un fucile a canne mozze calibro 12 collegato con un “filo di ferro” dal grilletto al collo di Tony. Questa è la vera storia dello stallo che ha preso d’assalto il mondo quando Tony ha chiesto 5 milioni di dollari, nessuna accusa o processo e delle scuse personali dagli Hall per averlo imbrogliato su ciò che gli era “dovuto”.

Al Pacino ha recitato di recente in Knox Goes Away. Questo è il suo primo film con Van Sant.