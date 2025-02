Crazy Rich Asians: in lavorazione una serie Max con Adele Lim e Jon M. Chu

Un adattamento in serie di “Crazy Rich Asians” è in fase di sviluppo presso Max. Adele Lim, che ha co-scritto il film del 2018, è stata scelta come showrunner e produttrice esecutiva, mentre il regista Jon M. Chu tornerà anche come produttore esecutivo.

Come il film, il progetto televisivo è basato sulla serie di libri omonima di Kevin Kwan. “Crazy Rich Asians” è stato pubblicato nel 2013, seguito da “China Rich Girlfriend” nel 2015 e “Rich People Problems” nel 2017. Kwan è stato produttore esecutivo del film del 2018 di Lim e Chu e sarà anche produttore esecutivo della serie Max.

Oltre a “Crazy Rich Asians“, Lim è nota soprattutto per “Joy Ride” del 2023, il suo film d’esordio alla regia tramite Lionsgate. Ha anche scritto il film Disney del 2021 “Raya and the Last Dragon“. Attualmente, sta dirigendo e producendo “The Princess Diaries 3” con Anne Hathaway e i suoi crediti precedenti includono serie TV come “One Tree Hill” e “Private Practice”. È rappresentata da Paradigm e Ginsburg, Daniels, Kallis.

Chu è il regista dell’adattamento cinematografico del 2024 di “Wicked” e del suo imminente sequel “Wicked: For Good“. In precedenza, ha diretto “In the Heights“, due film di “Step Up” e “G.I. Joe: Retaliation“. È rappresentato da Artists First, UTA, Goodman, Genow, Schenkman, Smelkinson & Christopher e ID PR.

La serie “Crazy Rich Asians” è prodotta esecutivamente da Lim tramite la sua società di produzione 100 Tigers insieme a Naia Cucukov; Chu tramite la sua società di produzione Electric Somewhere; Kwan; e Nina Jacobson e Brad Simpson tramite il loro banner Color Force, che ha sviluppato e prodotto il film. La produzione sarà curata anche da SK Global Entertainment, mentre Chloe Dan supervisionerà il progetto per conto della società.