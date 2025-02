L’uomo di Toronto: la spiegazione del finale del film

Inizialmente sviluppato dalla Sony Pictures come film d’azione/commedia per Jason Statham – poi sostituito da Woody Harrelson – e con anche Kevin Hart come protagonista, L’uomo di Toronto (qui la recensione) è il film diretto da Patrick Hughes, che in precedenza aveva lavorato a entrambi i capitoli della serie Come ti ammazzo il bodyguard, ed è scritto da Robbie Fox e Chris Bremner. Netflix ha poi acquistato il progetto dalla Sony dopo che il COVID-19 ne aveva ritardato l’uscita. Particolarmente interessante, di esso, è il finale, che vede il personaggio di Kevin Hart tentare di fermare un assassinio politico e rimanere vivo, dando vita a una conclusione tanto caotica quanto esplosiva.

La trama di L’uomo di Toronto

Il film segue il personaggio di Kevin Hart, Teddy Jackson, un uomo che non ne azzecca una nella vita e tenta di concretizzare idee di allenamento ridicole (come la boxe senza contatto). La sua ultima gaffe arriva durante quello che avrebbe dovuto essere il weekend perfetto per il compleanno della moglie Lori, quando si reca nella baita sbagliata e viene scambiato per il letale assassino Randy, alias L’uomo di Toronto. Questo porta il vero assassino, interpretato da Woody Harrelson, a rintracciare Teddy e a tentare di riscuotere i 2 milioni di dollari che ha messo a rischio. Una volta incontratisi, i due continueranno la loro missione per ottenere informazioni per un colonnello venezuelano.

Questo, infatti, spera di uccidere il presidente appena eletto della nazione. La cosa porta l’improbabile coppia a Porto Rico per interrogare un certo Mr. Green, dove Teddy deve continuare a fingersi l’Uomo di Toronto a causa della foto inviata al colonnello che lo identifica come l’assassino. A questo punto, però, il Gestore perde la fiducia in lui, e assolda così L’uomo di Miami. I due assassini rivali partecipano dunque alla stessa missione e vengono incaricati di uccidere l’improbabile nuovo duo. Tutto ciò porta al finale di L’uomo di Toronto, che mostra il tentativo di Teddy e Randy di impedire al colonnello e al suo supervisore di uccidere il presidente del Venezuela.

Come Teddy e Randy fermano il piano del colonnello

In L’uomo di Toronto, il piano del colonnello per uccidere il neoeletto presidente venezuelano ruota attorno a due informazioni necessarie per far esplodere un esplosivo sismico non rintracciabile. Egli è venuto a conoscenza dell’arma anni fa e ha orchestrato un piano per utilizzare la bomba presso la nuova ambasciata venezuelana a Washington. Tuttavia, i membri della Defense Advanced Research Projects Agency hanno costruito due dispositivi di sicurezza per evitare un assassinio politico. Si trattava di un codice di accesso speciale per il signor Coughlin e di un’impronta del pollice per il signor Green.

Teddy riesce accidentalmente a convincere il signor Coughlin a consegnare il codice di accesso a Onancock, in Virginia, il che significa che il conduttore deve solo consegnare l’impronta del signor Green per il successo della missione. Teddy e Randy trovano il vero Mr. Green a Porto Rico e mettono il suo pollice mozzato in un sacchetto per conservarlo fino all’incontro con il Colonnello. Mentre l’altro assassino, l’Uomo di Miami, sembra avere un vantaggio su Randy e Teddy dopo aver rubato il pollice, questi ultimi hanno un altro asso nella manica per impedire l’esplosione della bomba. Teddy si reca nel luogo dell’incontro tra il colonnello e il Gestore e promette di essere il vero Uomo di Toronto.

Poiché il colonnello ha una foto di Teddy con qualcuno che lo identifica come l’assassino, questo genera un grande senso di confusione tra il Colonnello e il Gestore. Teddy crea un falso retroscena in cui Randy è il suo autista, con cui il Gestore ha parlato per tutti questi anni, dando vita a una situazione di stallo tra tutte le persone coinvolte. Si trattava però di una tattica di temporeggiamento da parte di Teddy, che aspettava che l’FBI piombasse dalle finestre e arrestasse il Colonnello, i suoi uomini, il Gestore e l’Uomo di Miami. L’FBI riesce così a catturare il Colonnello e i suoi uomini, ma il finale de L’uomo di Toronto permette al Gestore e all’Uomo di Miami di fuggire, mentre Randy prende i soldi e scappa anche lui.

La spiegazione del finale del film

C’è anche un altro elemento nel finale di L’uomo di Toronto: Randy impedisce l’assassinio del presidente venezuelano. Poiché Teddy e Randy interrompono l’incontro iniziale prima che il Colonnello possa usare la sua bomba irrintracciabile all’ambasciata venezuelana di Washington, non c’è mai stata la possibilità per il Colonnello di usare tutte le informazioni che voleva. Ha inserito il codice corretto per armare la bomba, ma il pollice del signor Green non è stato usato in tempo. Questo ha permesso all’FBI di recuperare il dito dopo l’accaduto. Dopo averlo analizzato, hanno confermato che il dito in questione per tutto il tempo non era quello del signor Green. L’uomo di Toronto rivela che Randy ha tagliato il pollice di qualcun altro a Porto Rico, il che significa che la sua buona natura avrebbe impedito l’assassinio.

Ad ogni modo, dopo aver sconfitto il Colonnello, Teddy e Randy prendono strade diverse, ma il finale del film prosegue posizionando il Gestore come una minaccia vendicativa. Manda diversi assassini a cercare Randy e Teddy, che torna a casa per scoprire che Lori sta per salire su un treno e lasciare la città. La cura di Randy per Teddy fa sì che l’assassino si rechi a Yorktown per salvare il suo nuovo amico e che i due si alleino per eliminare tutti coloro che si oppongono a loro. Questo include un incontro con il Gestore, che li insegue attraverso un edificio e sembra averli intrappolati. Il finale de L’uomo di Toronto permette a Teddy di infrangere la regola di Randy di non tirare mai le leve, in modo che il Gestore cada in un pozzo bollente.

Le conseguenze di questa vittoria sono piuttosto positive per Teddy e Randy. A questo punto, il film fa poi un salto in avanti di un anno per mostrare quanto siano diverse le loro vite. Teddy e Lori hanno sistemato le cose e sono in attesa del loro primo figlio, mentre la boxe senza contatto di Teddy inizia miracolosamente e inspiegabilmente ad avere successo. Randy mantiene invece la promessa di lasciarsi alle spalle il mondo degli assassini per inseguire il suo sogno di diventare chef e aprire un ristorante. Questo include l’inizio di una relazione con l’amica di Lori, interpretata da Kaley Cuoco, che ha incontrato brevemente all’inizio del film. Tuttavia, il finale di L’uomo di Toronto ricorda agli spettatori che Randy non ha ancora superato la distruzione della sua amata auto, Debora, da parte di Teddy.

Il finale di L’uomo di Toronto prepara un sequel?

In apparenza, L’uomo di Toronto sembra l’inizio di un potenziale franchise. Kevin Hart e Woody Harrelson sono attori popolari che possono portare avanti un nuovo franchise. Tuttavia, il finale non prevede direttamente un sequel. Randy che si ritira dallo stile di vita da assassino e Teddy che trova il successo lasciano le loro storie in un buon punto. Sebbene il video dei titoli di coda della boxe senza contatto di Teddy Jackson includa una telefonata di Randy per ricordargli che non si è dimenticato di Debora, sarebbe strano che Randy si accanisse su Teddy in un sequel. Gli sceneggiatori hanno certamente la possibilità di essere creativi e di farli tornare insieme in futuro, ma il finale di L’uomo di Toronto non indica la direzione da dare a questa storia.