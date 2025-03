Alan Ritchson risponde alle voci sul casting di Batman: “Non dovrebbero nemmeno pagarmi”

Con il nuovo film di Batman, The Brave and The Bold, ancora in fase di sviluppo, Alan Ritchson commenta le voci che lo vorrebbero nel ruolo del Cavaliere Oscuro nell’Universo DC. I DC Studios stanno lavorando attivamente a diversi film e show televisivi del DCU, e il franchise di James Gunn sta rebootando diversi eroi iconici della Justice League, tra cui il Crociato incappucciato. Con una nuova direzione per Batman nella linea temporale del DCU, il pubblico è ancora in attesa di sapere chi indosserà l’iconico mantello e il cappuccio in The Brave and The Bold.

Alan Ritchson, da poco tornato nei panni di Jack Reacher nella terza stagione della serie Prime Video, è apparso di recente in un’intervista di WIRED Autocomplete, che analizzava le ricerche più frequenti su di lui in tutto il mondo, ed è stato tirato in ballo l’argomento Batman. Rispondendo alla domanda, spesso ricercata, “Alan Ritchson interpreterà Batman?”, la star di Reacher ha detto di volerlo fare davvero. Ha anche detto che si tratta solo di un rumor al momento, ma ha dato una piccola dimostrazione di come farebbe la voce di Batman.

“Ciò che mi stupisce di questa voce del desiderio di Batman e dello Zeitgeist, è il fatto che James Gunn abbia personalmente annunciato pubblicamente sul suo Twitter o X o altro, “LOL, non interpreterà lui Batman. Non interpreterà lui Batman!”. E questa cosa non cambierà. Mi chiedono ogni giorno se interpreterò Batman. Sì, se interpreterei Batman? Sì, lo farei. Pagherei profumatamente per essere Batman? Non dovresti nemmeno pagarmi per essere Batman. Sì, indosserei il costume. “Gotham è mia.” Guarda un po’. Non devo nemmeno esercitarmi. Mi viene naturale”, ha concluso Alan Ritchson.

Tutto quello che sappiamo su The Brave and the Bold

Parlando l’anno scorso dei piani dei DC Studios per The Brave and the Bold, James Gunn ha detto: “Questa è l’introduzione del Batman del DCU. È la storia di Damian Wayne, il vero figlio di Batman, di cui non conoscevamo l’esistenza per i primi otto-dieci anni della sua vita. È stato cresciuto come un piccolo assassino e assassina. È un piccolo figlio di puttana. È il mio Robin preferito“. “È basato sulla run di Grant Morrison, che è una delle mie run preferite di Batman, e la stiamo mettendo insieme proprio in questi giorni“.

Il co-CEO dei DC Studios, Peter Safran, ha aggiunto: “Ovviamente si tratta di un lungometraggio che vedrà la presenza di altri membri della ‘Bat-famiglia’ allargata, proprio perché riteniamo che siano stati lasciati fuori dalle storie di Batman al cinema per troppo tempo“. Alla sceneggiatura, oltre a Muschietti, dovrebbe esserci anche Rodo Sayagues, noto per aver firmato le sceneggiature di La casa, Man in the Dark e Alien: Romulus.