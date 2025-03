Amanda Seyfried commenta la possibilità di Mamma Mia 3

Il musical cinematografico Mamma Mia! è stato un successo strepitoso, e ha avuto un sequel Mamma Mia! Ci risiamo, dieci anni dopo. Sia il film del 2008 che il sequel del 2018 presentavano praticamente lo stesso cast, con l’aggiunta di nuovi membri, come Cher, al sequel.

Con Amanda Seyfried e Meryl Streep, il film presentava musica della band svedese ABBA. Il sequel, che ha visto il ritorno di Seyfried come Sophie con un cameo di Streep alla fine come Donna, ha remixato le canzoni per inserirle in un nuovo contesto. Ma ora sorge spontanea la domanda: ci sarà mai un Mamma Mia 3? Parlando con Christina Radish di Collider per Long Bright River, Amanda Seyfried ha rivelato le sue speranze per un terzo capitolo:

“Sono ottimista al 100%. Penso che il secondo dimostri che c’è sempre bisogno o desiderio. Continuo a sperare. Non trattengo il fiato perché accada in un momento specifico, ma credo, nel profondo del mio cuore, che ci uniremo tutti per farlo accadere. Io ci credo. Perché c’è solo un desiderio da parte nostra, anche da parte dei creatori, e quando c’è abbastanza desiderio, di solito si realizza, soprattutto se è così positivo. Non vedo l’ora. Non so come fosse la mia vita a quel punto, ma è solo il momento di tornare in Grecia. Non andiamo in Grecia dal 2008. Sono anche sicura al 100% che lo faremo in Grecia per portarlo a casa. La Croazia è stata fantastica. Non fraintendetemi, Croazia è un posto fantastico. Ma è ambientato in Grecia, quindi torniamo in Grecia.”