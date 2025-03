Amber Midthunder di Prey parla di un possibile sequel: “Adoro quel mondo, adoro quel personaggio”

Nel 2022, il franchise di Predator ha preso una brusca svolta a sinistra e ha dato i suoi frutti alla grande. Attraverso Prey di Dan Trachtenberg, con Amber Midthunder, è stata data una ventata di aria fresca a una serie di film che aveva bisogno di un solido spunto. Alla fine, c’erano molte cose che Trachtenberg e lo scrittore Patrick Aison hanno scosso e che hanno contribuito al successo di Prey.

Per cominciare, lo hanno immaginato non come un sequel ma come un prequel, trasportando il pubblico nelle Grandi Pianure Settentrionali nel 1719. Ciò ha rimosso dall’equazione armi ad alta tecnologia e persino le pistole, costringendo invece il suo personaggio principale a fare affidamento su strumenti fatti in casa. Inoltre, la protagonista del progetto era una donna, una guerriera Comanche in erba di nome Naru, interpretata appunto da Amber Midthunder. Il film presentava anche un cast in gran parte indigeno, dando voce e presenza a un gruppo che viene spesso trascurato. Tutto sommato, il film, con tutta la sua gloria action, è diventato il titolo più votato su Rotten Tomatoes, portando a casa la valutazione quasi perfetta dei critici del 94% ed eclissando i film che lo hanno preceduto.

Ora, Trachtenberg ha non uno ma altri due film di Predator in arrivo: un progetto senza titolo e Predator: Badlands, entrambi in uscita entro la fine dell’anno. Ma i fan sperano davvero che Prey non sia stata l’ultima volta che vedremo Naru e che il suo capitolo nel franchise non sia ancora finito. Di recente, chiacchierando con Meredith Loftus di Collider sul suo film, Mr. Morfina, Midthunder è stato un libro aperto quando si è trattato di ciò che sapeva del promettente sequel.

“Non lo so. Non so cosa sta succedendo. [Ride] Sinceramente non lo so. Voglio anche farne un altro. Sarei felice di farne un altro. Amo Dan Trachtenberg con tutto il mio cuore. Amo quel mondo, adoro quel personaggio e penso che ci siano delle idee divertenti là fuori che ho sentito e che sono molto belle. Sono davvero emozionata. Ovviamente quest’anno uscirà Badlands, quindi sono davvero emozionata di vederlo. Qualunque cosa faccia Dan, sarò sempre una sua fan”.