Masters of the Universe: Nicholas Galitzine dice che il reboot si allontanerà dal tono del cartone animato

Dopo un’infinità di ritardi e false partenze, finalmente l’anno prossimo arriverà nelle sale un film live-action dei Masters of the Universe. Nicholas Galitzine interpreterà He-Man e la star di Suicide Squad e Morbius Jared Leto si trasformerà nel malvagio Skeletor.

The Hollywood Reporter ha recentemente incontrato Galitzine e gli ha chiesto se ha guardato il classico cartone animato di He-Man e i Masters of the Universe e, in caso affermativo, come lo confronta con il film in uscita.

“L’ho fatto, sì. Guarda, quello che voglio dire è che la nostra versione è abbastanza diversa dall’animazione originale, che siamo tutti d’accordo che era camp a sé stante e funzionava così bene per l’epoca”, ha spiegato l’attore. “Ma ci sono state un paio di iterazioni, ovviamente da quando c’è stata la versione rivelazione di Master of the Universe, e i fumetti stessi”.

“E stiamo trattando la nostra sceneggiatura come una Bibbia, sapete. Ma è incredibile sentire cosa ha significato questa serie per molte persone ”, ha continuato Galitzine. “È stato davvero formativo per molte persone, quindi è eccitante fare qualcosa che abbia un elemento di nostalgia e che, si spera, attiri un gruppo di nuovi fan”.

La decisione di allontanarsi dal tono della serie animata sarà una buona notizia per alcuni e una sgradita partenza per altri. Abbracciare l’ironia potrebbe essere servito a Masters of the Universe, ma diventare troppo seriosi potrebbe portare a risultati contrastanti sulla base dell’esperienza passata.

Travis Knight, regista di Bumblebee, sta dirigendo il film sul più grande guerriero di Eternia e ha ingaggiato Sam C. Wilson (House of the Dragon) per il ruolo di Trap Jaw, Kojo Attah (The Beekeeper) per Tri-Klops e Hafthor Bjornsson (Game of Thrones) per Goat Man.

Recentemente si sono uniti a un cast che comprende Alison Brie (Promising Young Woman) nel ruolo del luogotenente di Skeletor, Evil-Lyn; Camila Mendes (Riverdale) nel ruolo della fidata compagna di He-Man, Teela; e Idris Elba (Thor: Ragnarok) nel ruolo del padre di Teela, Man-at-Arms.

Sebbene i dettagli sulla trama non siano stati resi noti, sappiamo che il collaboratore di Knight in Wildwood, Chris Butler (ParaNorman), ha scritto l’ultima bozza della sceneggiatura. David Callaham e Aaron e Adam Neem si erano già occupati della sceneggiatura.

He-Man ha guadagnato una vasta popolarità grazie alla serie televisiva animata He-Man and the Masters of the Universe, andata in onda dal 1983 al 1985, che ha generato una vasta gamma di merchandising, fumetti e un seguito di culto. Masters of the Universe arriverà nelle sale il 5 giugno 2026.