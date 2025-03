Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. sta “scrivendo il retroscena” del suo Dottor Destino

Joe e Anthony Russo sono attualmente impegnati nella promozione del loro ultimo film, The Electric State di Netflix, ma inevitabilmente si è parlato del loro imminente ritorno nel Marvel Cinematic Universe per i prossimi due film degli Avengers. Parlando con ET, i registi sono stati interrogati sull’annuncio shock che Robert Downey Jr. avrebbe lasciato Tony Stark per interpretare il cattivo Dottor Destino in Avengers: Doomsday.

Anthony ha rivelato che l’attore è molto coinvolto in questo ruolo e si è “immerso” completamente in Destino, al punto che sta scrivendo la storia del personaggio. “Sta scrivendo retroscena, idee per i costumi… ama molto i personaggi ricchi e tridimensionali, e credo che qui veda una vera opportunità”. In una precedente intervista, Russo ha lodato la dedizione dell’attore nell’esplorare “un nuovo personaggio come Victor Von Doom, non c’è niente di più eccitante”.

Ma interpreterà un personaggio completamente nuovo? In base a tutto ciò che è stato rivelato finora (che non è molto), Robert Downey Jr. è stato effettivamente scritturato per interpretare il Dottor Destino e non una variante malvagia di Stark, ma le voci persistono sul fatto che sarà affiancato da personaggi del calibro di Chris Evans (Steve Rogers) e Scarlett Johansson (Natasha Romanoff) che interpreteranno versioni malvagie dei loro Vendicatori originali.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.