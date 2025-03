Superman: le indiscrezioni sui test-screening indicano villain a sorpresa e un tono simile a Wonder Woman

Le prime notizie sulle prime proiezioni interne di Superman non erano particolarmente positive, ma i resoconti dei test-screening più recenti del reboot del DCU di James Gunn sembrano decisamente più ottimistici. Ora abbiamo qualche dettaglio in più da condividere. I dati provengono da fonti affidabili (o almeno semi-affidabili), ma per il momento devono essere considerati come voci di corridoio.

Il popolare sito di fan portoghese DC da Depressão riporta quanto segue: Nicholas Hoult è fantastico nel ruolo di Lex Luthor (non è la prima volta che lo sentiamo dire); i VFX/CGI sembrano molto migliori rispetto al primo trailer; ci sono alcuni cattivi a sorpresa; Rachel Brosnahan è “divertente e adorabile” nel ruolo di Lois Lane; c’è un bel po’ di umorismo, oltre a momenti più emotivi; si dice che il tono sia “più vicino al primo film di Wonder Woman e al primo Guardiani della Galassia”.

Powered by

Il sito riporta anche che l’interpretazione di David Corenswet dell’Uomo d’Acciaio ricorda la versione di Brandon Routh dell’eroe di Superman Returns. Per quel che vale, John Campea ha sentito dire che il film è “tremendamente bello”, e che in generale è “emotivo e divertente”, con più elementi fantascientifici di quanto ci si potrebbe aspettare. Naturalmente, anche se tutto ciò si rivelasse esatto, la maggior parte è solo un’opinione, anche se la parte sui cattivi a sorpresa è interessante.

Ecco cosa ha detto Gunn riguardo alle prime proiezioni e ai reshoot riportati durante il recente aggiornamento dello slate del DCU: “Abbiamo fatto delle vere e proprie proiezioni. Impariamo sempre cose, facciamo editing e apportiamo piccole modifiche. Potremmo girare un paio di piccole cose. Tutte le mie riprese aggiuntive sono così difficili, perché sono sempre stato contrario. Perché, sai, non vuoi dover scattare di nuovo. È una rottura di scatole”.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.