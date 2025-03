Daredevil: Rinascita, Charlie Cox e Vincent D’Onofrio offrono alcuni indizi sulla seconda stagione

Daredevil: Rinascita (qui la recensione dei primi due episodi) ha debuttato solo ieri su Disney+, ma il lavoro sulla seconda stagione è già iniziato. Per questo, lo showrunner Dario Scardapane non ha dovuto cercare di sistemare il materiale di altri, il che significa che sarà sua la visione (e solo sua) che avremo quando l’Uomo Senza Paura tornerà nel 2026. Collider ha recentemente incontrato Charlie Cox e Vincent D’Onofrio e li ha interrogati su ciò che il futuro ha in serbo per la serie.

La stampa ha visto solo due episodi, per cui non c’è nulla di troppo spoileroso. Tuttavia, gli attori di Matt Murdock e Wilson Fisk hanno lasciato trapelare alcuni importanti indizi su come si evolverà la serie, suggerendo che ci saranno grandi cambiamenti nelle vite di entrambi i personaggi. “Ho letto sei episodi su otto e onestamente – e di solito non dico questo genere di cose, sono sempre cauto – sono tra i miei preferiti di Daredevil”, ha rivelato Cox.

“Abbiamo Dario Scardapane, che è stato portato qui per dare una svolta alla serie all’inizio del 2024, e che ha finito per scrivere l’episodio pilota e gli ultimi due episodi di questa stagione che sta per uscire”. “Quello che ha fatto finora con questa nuova stagione è così bello, così diverso e così sinistro, e sono davvero, davvero entusiasta”, ha aggiunto. D’Onofrio ha aggiunto: “Ho letto la stessa quantità di Charlie e mi piace la direzione che sta prendendo. Alla fine della serie, alla fine della prossima stagione, sarà qualcosa di straordinario. Alla fine della seconda stagione, sento che succederà qualcosa di incredibile”.

“Abbiamo parlato con Dario dell’altra metà, ma non abbiamo le idee del tutto chiare. Non abbiamo ancora letto i copioni, ma ci verranno consegnati e li leggeremo. Ma ho un’idea di alcuni dettagli di ciò che accadrà a metà e oltre, ed è intenso. È un’esperienza notevole. Come ha appena detto Charlie, non lo direi se non lo sentissi”. “Ci sarà molto da lavorare. Abbiamo molto lavoro davanti a noi”, ha continuato l’attore di Kingpin. “Sarà emotivo e pieno di scontri fisici. [Non so cosa dire, ma sarà una stagione folle”.

Non possiamo fare a meno di chiederci a cosa si stiano riferendo e, visto che i trailer e le interviste precedenti fanno capire che Fisk vuole mettere al bando i vigilanti, c’è una folle storyline dei fumetti che potrebbe essere sul radar di Scardapane. Si parla, ovviamente, di quando l’identità segreta di Daredevil fu svelata e lui finì in prigione. Mettere l’eroe in quell’ambiente sarebbe incredibilmente interessante e, se il Kingpin finisse per unirsi a lui potrebbe essere la premessa per un’ottima terza stagione.

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 5 marzo 2025.