Avengers: Secret Wars, i rumor indicano le attese reunion… con un risvolto oscuro

I rumor relativi ad Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars hanno iniziato a circolare online poco dopo l’annuncio dei progetti, ma alcuni recenti sviluppi potrebbero averci dato un’idea più chiara di cosa aspettarci.

L’annuncio iniziale che Robert Downey Jr. sarebbe tornato come Dottor Doom ha spinto a ipotizzare che questa versione del cattivo potesse essere una variante di Tony Stark, e i successivi resoconti secondo cui Chris Evans e Scarlett Johansson avrebbero potuto riprendere i rispettivi ruoli di Steve Rogers e Natasha Romanoff hanno accennato alla possibilità di una squadra di malvagi Avengers che si riunisce per combattere con il nuovo roster di eroi più potenti della Terra dell’MCU.

Paul dell’Heavy Spoilers Show ha ora condiviso un nuovo video in cui racconta cosa ha sentito su Secret Wars, e crede che il piano sia effettivamente quello di avere “personaggi specchio” come Sam Wilson (Capitan America), Yelena Belova (Vedova Nera), Kate Bishop (Occhio di Falco) e Peter Parker (Spider-Man… ma anche Iron-Boy!) che si trovino faccia a faccia con i loro predecessori/mentori. Menziona specificamente una “riunione emotiva” tra Yelena e Natasha, ma sembra che i nostri Nuovi Vendicatori non saranno immediatamente consapevoli che le varianti Multiversali che incontrano sono in realtà “una versione distorta” degli OG Vendicatori, e le cose presto prenderanno una piega oscura.

Apparentemente, “Doom sta guidando un gruppo malvagio di Vendicatori che provengono da un’altra terra” e “l’intero scopo della creazione di questi personaggi che riflettono la formazione originale è perché si scontreranno l’uno contro l’altro“.

Se questo fosse vero, suggerirebbe ovviamente che Downey Jr. interpreterà effettivamente una variante di Tony Stark e non Victor Von Doom, anche se vale la pena notare che ci sono state segnalazioni contrastanti sul fatto che l’attore rimarrà come Doom dopo Secret Wars. Per ora si tratta solo di una voce, ma si adatta ad alcune segnalazioni precedenti.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

“Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all’interno dell’universo Marvel ha realizzato un sogno di una vita e abbiamo scoperto un potente legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e l’intero team Marvel per portare questa epica avventura nella narrazione in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi”, hanno affermato i Russo in una dichiarazione dopo il panel del SDCC.