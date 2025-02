Peacemaker stagione 2: la nuova foto ufficiale rivela un personaggio di The Suicide Squad

La stagione 2 di Peacemaker debutterà su HBO e Max ad agosto e il creatore James Gunn ha appena condiviso una prima occhiata ufficiale a Steve Agee nei panni del ritorno di John Economos.

Introdotto in The Suicide Squad del 2021, il personaggio è diventato uno dei preferiti dai fan e, dopo aver assunto un ruolo di supporto chiave nella prima stagione di Peacemaker, ha fatto il suo debutto nel DCU in Creature Commandos l’anno scorso. Come braccio destro di Amanda Waller, non è chiaro cosa porterà in tavola quando questo spettacolo tornerà, soprattutto perché ci si aspetta che Rick Flag Sr. prenda le decisioni in A.R.G.U.S.

Powered by

Si tratta solo della seconda immagine ufficiale della seconda stagione di Peacemaker dopo che Gunn aveva precedentemente anticipato un misterioso nuovo cattivo. DC Studio deve ancora condividere qualcosa che mostri Christopher Smith in azione, anche se un artwork promozionale ha rivelato il nuovo design del casco dell’antieroe l’anno scorso.

Durante un recente evento stampa della DCU, Gunn ha detto ai giornalisti: “Peacemaker è tutto pronto. Sono immerso nel montaggio con quello mentre sto lavorando su Superman. È stato davvero divertente”. “Penso che [John Cena] abbia sorpreso molto le persone nella prima stagione con quello che è stato in grado di fare in termini di performance”, ha aggiunto il regista e dirigente dello studio. “E il ragazzo è cresciuto esponenzialmente nella seconda stagione. Ed è davvero incredibile, così come tutto il cast”.

Dai un’occhiata a questo nuovo sguardo a John Economos di Agee nella seconda stagione di Peacemaker qui sotto.

Peacemaker, cosa sappiamo sulla seconda stagione

“Peacemaker esplora la storia del personaggio che John Cena riprende all’indomani del film del 2021 del produttore esecutivo James Gunn, Suicide Squad – un uomo irresistibilmente vanaglorioso che crede nella pace ad ogni costo, non importa quante persone debba uccidere per ottenerla!”. I dettagli sulla trama della seconda stagione sono ancora per lo più nascosti, ma probabilmente ruoterà intorno al tentativo di Rick Flag Sr. di vendicarsi per l’uccisione da parte di Peacemaker di suo figlio Rick Jr. (Joel Kinnaman) avvenuta in The Suicide Squad.

Si vocifera poi che tra i cambiamenti apportati nel seguire Smith in una nuova realtà, ci sarà il fatto che suo padre e suo fratello sono di nuovo vivi. “In Creature Commandos, li sentirete parlare di cose che sono accadute in [The] Suicide Squad o Peacemaker”, ha detto di recente Gunn a proposito della collocazione della seconda stagione di Peacemaker nel canone del DCU. “Beh, allora quelle cose diventano automaticamente canon”.

“La verità è che quasi tutto Peacemaker è canonico, con l’eccezione di Justice League”, ha aggiunto, riferendosi ai camei del finale della prima stagione da parte dell’Aquaman di Jason Momoa e del Flash di Ezra Miller. “Di cui ci occuperemo nella prossima stagione di Peacemaker”.

Questa seconda serie di episodi ha riunito un cast impressionante che comprende John Cena, Danielle Brooks, Freddie Stroma, Jennifer Holland, Steve Agee, Frank Grillo, Sol Rodríguez, David Denman e Tim Meadows. Si vocifera anche la presenza di Joel Kinnaman. La seconda stagione di Peacemaker è prevista per l’agosto 2025 sulla HBO.