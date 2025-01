Batman, la prima apparizione del DCU dimostra quanto James Gunn conosca veramente il Cavaliere Oscuro

Batman ha fatto la sua prima apparizione ufficiale nel DCU, con un breve cameo che dimostra quanto James Gunn conosca veramente il Cavaliere Oscuro. Gunn, ora al timone dei DC Studios insieme a Peter Safran, è stato incaricato di rilanciare il futuro del DCU. L’universo rinnovato ha svelato il Superman del DCU e ha finalmente offerto un primo sguardo al Crociato Incappucciato, con una breve apparizione nell’episodio 6 di Creature Commandos.

Prima puntata del DCU Chapter One: Gods and Monsters, Creature Commandos offre un tono nuovo al DCU, esplorando personaggi eccentrici e meno conosciuti. Questa serie animata si concentra su una squadra di agenti soprannaturali, mescolando umorismo, orrore e azione. Tuttavia, uno dei momenti più elettrizzanti è stato l’inserimento del Crociato di Gotham, che ha segnato la prima apparizione ufficiale del nuovo Batman nel DCU.

Batman appare in Creature Commandos

Nell’episodio 6 di Creature Commandos, “Priyatel Skelet”, la storia si addentra nell’agghiacciante passato del Dottor Phosphorus. Un tempo scienziato nucleare al servizio del boss mafioso Rupert Thorne, la vita del Dottor Phosphorus prende una svolta oscura quando viene tradito, la sua famiglia uccisa, e subisce un incidente catastrofico. Questa trasformazione lo spinge a vendicarsi, uccidendo Thorne e prendendo il controllo del suo impero criminale. L’apice dell’arco narrativo si raggiunge durante una sequenza di ballo bizzarra e memorabile.

Quando le luci sfarfallano improvvisamente e la corrente si interrompe, la stanza piomba nell’oscurità. In un momento di suspense sapientemente realizzato, Batman viene rivelato. In omaggio ai titoli di testa di Batman: The Animated Series, la sua sagoma appare per prima, per poi essere illuminata da un fulmine. Si tratta di un momento sbalorditivo che sottolinea lo status di Batman come creatura della notte e maestro della paura.

Il cameo di Batman in Creature Commandos dimostra che James Gunn ne capisce sul Cavaliere Oscuro

La breve apparizione di Batman in Creature Commandos racchiude tutto ciò che gli spettatori amano del personaggio. La sua minacciosa introduzione, emergendo dall’ombra, si allinea perfettamente con l’essenza del Cavaliere Oscuro: una figura che si nutre della paura dei suoi nemici. Questa comprensione della psicologia di Batman dimostra che Gunn ha colto l’identità del personaggio.

Il cameo rivela anche dettagli cruciali sul design del nuovo Batman del DCU. I suoi occhi bianchi, che ricordano le rappresentazioni dei fumetti, suggeriscono un approccio più classico e stilizzato. Le orecchie da pipistrello più corte e il lieve accenno a una combinazione di colori blu e grigio evocano la nostalgia per le interpretazioni iconiche del personaggio.

Suggerisce un allontanamento dall’estetica corazzata e completamente nera dei film recenti. Intrecciando questi elementi in un debutto animato, Gunn costruisce un’anticipazione per l’introduzione completa di Batman in live-action, pur rimanendo fedele al suo mito. In pochi secondi, il cameo di Batman in Creature Commandos rassicura che l’eredità del Cavaliere Oscuro è in mani capaci sotto la guida di James Gunn.