Benedict Cumberbatch su Doctor Strange 3: “Fatevi avanti”

Mentre Doctor Strange 3 è ancora in fase di sviluppo presso i Marvel Studios, Benedict Cumberbatch spiega cosa sta succedendo con il suo eroe del Marvel Cinematic Universe. Mentre la timeline dell’MCU è focalizzata sul completamento della Saga del Multiverso nei prossimi due anni, un film di cui molti attendono con ansia aggiornamenti è Doctor Strange 3.

In un’intervista con Liam Crowley di ScreenRant per The Thing with Feathers, a Benedict Cumberbatch è stato chiesto quale sia il futuro di Doctor Strange, dato che il pubblico non vede il potente Vendicatore sul grande schermo dal 2022. Riguardo a come Kevin Feige avesse definito Stephen “l’ancora dell’MCU”, e se fosse ancora così, Cumberbatch ha risposto: “Bisogna chiederlo a Kevin”.

Poiché Benedict Cumberbatch aveva precedentemente espresso il desiderio di impegnarsi di più in Doctor Strange 3, all’attore è stato chiesto un commento sulle voci secondo cui Sam Mendes potrebbe essere candidato alla regia. La star britannica ha risposto: “Onestamente, non vale la pena di subire le reazioni negative, i problemi e la noia di qualsiasi risposta che mi perseguiti per sempre”. Sebbene apprezzi “la quantità di contributo collaborativo che mi è concesso in quell’universo”, Cumberbatch ha sottolineato che “la collaborazione è collaborazione. Stai lavorando con le persone più straordinarie e nelle IP originali più straordinarie”.

Benedict Cumberbatch ha concluso la sua risposta su Doctor Strange 3 dicendo: “Quindi sì, avanti. Adoro far parte di un processo creativo. Quindi sì, dove posso contribuire, lo faccio. Ed è emozionante vedere dove andrà a parare”.

Sebbene a Benedict Cumberbatch non sia stata rivelata la sedia durante l’annuncio del cast di Avengers: Doomsday a marzo 2025, Doctor Strange dovrebbe effettivamente apparire nel film del 2026. Dopo aver inizialmente rivelato di non esserci, Cumberbatch ha chiarito in un’intervista con Business Insider a fine gennaio 2025 che apparirà nel prossimo film di Avengers: “Mi sono sbagliato, ci sarò”.

Dopo il finale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il film ha incassato 955,7 milioni di dollari al botteghino mondiale, diventando uno dei maggiori successi della Saga del Multiverso. Non è chiaro se Doctor Strange 3 si svolgerà nella Fase 6 o nella Fase 7.

Cumberbatch ha precedentemente dichiarato di far parte del cast di Avengers: Secret Wars, come ha rivelato a Variety il 22 gennaio 2025, affermando che Doctor Strange è “abbastanza centrale per la direzione che potrebbero prendere le cose“. Al momento, Doctor Strange 3 non ha una data di uscita stabilita.