Tatiana Maslany disposta a portare She-Hulk in Daredevil: Rinascita

She-Hulk: Attorney at Law del 2022 con Tatiana Maslany ha suscitato da parte dei fan reazioni miste. L’approccio unico del finale, la rottura della quarta parete (caratteristica tipica dei fumetti di She-Hulk), inclusa una visita al quartier generale dei Marvel Studios, ha diviso le opinioni, ma sarebbe sbagliato dire che la serie non abbia diversi elementi di interesse.

Tra i momenti salienti dello show c’è stato il memorabile cameo di Daredevil. Charlie Cox si è vestito con il costume originale dei fumetti dell’Uomo senza paura per entrare nella mischia al fianco di Jennifer. Matt ha trascorso la notte con Jennifer Walters e si è presentato casualmente nel finale come parte di diverse peculiari rotture della quarta parete che hanno permesso a She-Hulk di riscrivere il finale della sua storia.

Lo showrunner di Daredevil: Rinascita, Dario Scardapane, ha già confermato che il revival probabilmente non farà riferimento al ruolo cameo del vigilante in She-Hulk: Attorney at Law. Nonostante ciò, Tatiana Maslany ha commentato così il suo possibile coinvolgimento nella serie su Matt Murdock: “Rinascita? Voglio dire, assolutamente, era fantastico. E’ stato molto divertente recitare con lui”, ha detto di Charlie Cox. “E penso che ciò che ha fatto così bene è stato prendere un personaggio che esiste in un tono diverso e adattarlo totalmente a questo nuovo tono, mantenendo comunque l’integrità del personaggio, che in realtà è molto divertente. Vederlo scontrarsi con questo tipo di mondo più leggero”.

Quando è stato chiesto a Tatiana Maslany che avrebbe potuto dare una svolta seria a She-Hulk, l’attrice ha risposto: “Sono d’accordo. Ho una seria, beh, ho un sacco di ossa serie nel mio corpo”. She-Hulk che diventa una serie dal tono più serio potrebbe essere interessante. Tuttavia, anche se non sappiamo quando o dove rivedremo l’eroe, Avengers: Doomsday sembra una risposta probabile. In quel caso, il personaggio si adatterà al tono del film, che difficilmente consentirà la rottura della quarta parete.

Tutti gli episodi di She-Hulk: Attorney at Law sono ora in streaming su Disney+. Daredevil: Rinascita debutta con due episodi il 4 marzo.