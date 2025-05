Bugonia, il nuovo film di Yorgos Lanthimos ed Emma Stone, arriverà in sala in autunno

Bugonia, l’ultima collaborazione tra il regista Yorgos Lanthimos e la star Emma Stone, sarà proiettato prima del previsto. Il film sarà proiettato in alcune sale selezionate il 24 ottobre prima di essere distribuito ufficialmente a partire dal 31 ottobre. Si tratta di un leggero anticipo rispetto alla data di uscita originale del 7 novembre. Focus Features distribuirà il film negli Stati Uniti e in Canada, mentre Universal Pictures, la società madre dello studio specializzato, si occuperà della distribuzione internazionale. Con questa data di uscita, il film punterà probabilmente ad una presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, dove Lanthimos ha già vinto il Leone d’Oro con Povere creature.

Il nuovo film della coppia Yorgos Lanthimos ed Emma Stone è un remake della commedia sci-fi sudcoreana Save the Green Planet e ruota attorno a due amici ossessionati dalle cospirazioni che rapiscono il potente amministratore delegato di un’importante società perché convinti che sia un alieno intenzionato a distruggere la Terra. Jesse Plemons, che ha lavorato con Stone e Lanthimos in Kinds of Kindness, fa parte del cast insieme a Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone. Lanthimos dirige una sceneggiatura di Will Tracy, i cui crediti includono “The Menu” e “Succession”.

Come riportato da Variety, Yorgos Lanthimos ed Emma Stone sono anche produttori del progetto – attraverso le rispettive società Fruit Tree e Pith – nella loro ultima collaborazione dopo La favorita, Povere creature e Kinds of Kindness. Per il film, Focus Features ha vinto una guerra di offerte tra studios, il che segna un deciso cambio per Lanthimos dopo che Searchlight aveva distribuito i suoi tre film precedenti, tutti e tre con la Stone protagonista. Non resta a questo punto che attendere di poter vedere delle prime immagini ufficiali come anche un teaser del tanto atteso Bugonia.