Captain America: Brave New World, il produttore svela maggiori dettagli sul ruolo di Sam Wilson

Non lo abbiamo ancora visto in azione in Captain America: Brave New World, dove entrerà in possesso della sua eredità a piano titolo, ma sappiamo che il Sam Wilson di Anthony Mackie tornerà in azione anche in Avengers: Doomsday.

Dopo aver impugnato per la prima volta lo scudo in The Falcon and The Winter Soldier, Sam Wilson è pronto per offrire al pubblico una nuova versione di Cap e ora dovrebbe toccare a lui guidare una nuova squadra di eroi più potenti della Terra in battaglia contro il Dottor Destino e qualsiasi altra minaccia si presenti per minacciare il Multiverso.

Secondo il produttore veterano dell’MCU Nate Moore, il viaggio di Sam in Captain America: Brave New World porterà direttamente a ciò che vedremo dall’eroe in Avengers: Doomsday l’anno prossimo.

“Non è un segreto che stiamo iniziando a costruire Avengers 5 e penso che non ci sia mai stato un film di Avengers in cui non ci fosse un Capitan America al centro”, spiega, “quindi si tratta di Sam Wilson che mostra al mondo che merita il mantello e perché è Capitan America ma non Steve Rogers”. “E penso che prenderà le competenze di questo film e scoprirà come può essere utile mentre gli Avengers combattono una nuova minaccia”, ha aggiunto Moore.

È stato precedentemente confermato che non ci sarà una squadra ufficiale degli Avengers all’inizio di Captain America: Brave New World, anche se sappiamo che il presidente “Thunderbolt” Ross desidera che Sam formi una nuova squadra. Speriamo che una scena post-credits prepari il terreno per questo aspetto!

Resta da vedere per quanto tempo Mackie manterrà lo scudo. Un altro film da solista per lui dipenderà dal successo di Captain America: Brave New World e circolano voci secondo cui Chris Evans riprenderà il ruolo in Avengers: Doomsday. Lui lo ha negato e il suo successore afferma di essere stato tenuto all’oscuro di questi piani di ritorno.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America.