Captain America: Brave New World, l’Adamantio arriva nel MCU nel nuovo spot!

Un paio di nuovi spot per Captain America: Brave New World sono stati condivisi online e, oltre ad alcuni nuovi scatti del Presidente Ross (Harrison Ford) che mostra i primi segnali della sua trasformazione in Red Hulk, abbiamo un altro (molto) breve sguardo a The Leader e un’attenzione significativa all’introduzione dell’Adamantio nell’MCU (qui).

I teaser precedenti hanno menzionato il metallo indistruttibile, confermando anche la voce secondo cui Tiamut, il Celestiale che è stato congelato a metà dell’emersione in Eternals e ora si trova nell’Oceano Indiano, sarà la fonte di questa potente nuova sostanza nel Marvel Cinematic Universe.

A quanto pare, il Giappone sarà il primo paese a estrarre l’Adamantio da Tiamut, prima di rendersi conto che ha il potere di assorbire le radiazioni, rendendolo così un’arma efficace contro Hulk. Si dice che The Leader metta le mani sul metallo, il che senza dubbio sarà un fattore importante nel suo piano per il dominio del mondo.

Resta da vedere se l’Adamantio porterà alla fine al debutto di Wolverine dell’MCU, ma è difficile immaginare che questo metallo molto specifico venga introdotto se il piano a lungo termine non fosse quello di usarlo per ricoprire lo scheletro di Logan in futuro.

Il regista Julius Onah ha menzionato l’Adamantio in relazione a Wolvie e al Progetto X in una recente intervista, ma si riferiva più probabilmente all’uso del metallo nei fumetti che a piani concreti per l’MCU.

“L’Adamantio è molto più resistente. L’Adamantio non è come il Vibranio, che può assorbire energia cinetica. L’Adamantio, come sappiamo, alla fine farà parte del Progetto X. Alla fine farà parte della storia di Wolverine. Quindi l’Adamantio ora diventa questa risorsa che potrebbe cambiare il mondo in un modo molto diverso perché il Vibranio è qualcosa che è realmente sotto la competenza dei Wakandiani. Ecco perché diventa un incredibile pallone da football geopolitico nel nostro film.”

Quello che sappiamo sul film Captain America: Brave New World

Captain America: Brave New World riprenderà da dove si è conclusa la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, seguendo l’ex Falcon Sam Wilson (Anthony Mackie) dopo aver formalmente assunto il ruolo di Capitan America. Il regista Julius Onah (Luce, The Cloverfield Paradox) ha descritto il film come un “thriller paranoico” e ha confermato che vedrà il ritorno del Leader (Tim Blake Nelson), che ha iniziato la sua trasformazione radioattiva alla fine de L’incredibile Hulk del 2008.

Secondo quanto riferito, la star di Alita: Angelo della Battaglia Rosa Salazar interpreterà la cattiva Diamondback, mentre Giancarlo Esposito sarà Sidewinder. Harrison Ford, invece, assume qui il ruolo di Thaddeus “Thunderbolt” Ross, che a quanto rivelato dal primo trailer si trasformerà ad un certo punto nel Hulk Rosso. Nonostante dunque avrà degli elementi al di fuori della natura umana, il film riporterà il Marvel Cinematic Universe su una dimensione più terrestre e realista, come già fatto anche dai precedenti film dedicati a Captain America. Il film è al cinema dal 13 febbraio.