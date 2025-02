Marion Cotillard sulla scena della sua morte ne Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno: “Ho sbagliato”

Anche dopo più di un decennio dall’uscita del film nelle sale, la gente continua a parlare della scena della morte di Talia al Ghul (Marion Cotillard) in Il cavaliere oscuro – Il ritorno di Christopher Nolan, e generalmente non in una luce molto positiva.

Verso la fine della parte finale dell’acclamata trilogia di Nolan, Talia, che per la maggior parte del film si faceva chiamare Miranda Tate finché non viene rivelata la sua vera identità, soccombe alle ferite riportate in seguito a un incidente devastante e i suoi ultimi momenti sono… beh, ecco la scena:

Powered by

A Marion Cotillard è stato chiesto della famigerata sequenza durante un’intervista con France TV e l’attrice sembrava assumersi la maggior parte della responsabilità per come è andata a finire la scena. “Non riuscivo a trovare la posizione giusta. Ero stressata. A volte succede, sbagliamo qualcosa. E questo, l’ho sbagliato.”

Per essere onesti, l’attrice non ha il controllo su cosa fa e cosa non fa il montaggio finale di un film, e Nolan è quello che alla fine ha deciso che questa era la ripresa che avrebbe usato!

Cosa ne pensate della scena della morte di Talia al Ghul in Il cavaliere oscuro – Il ritorno? La gente le dà troppa importanza o merita i commenti sprezzanti che riceve ancora oggi?