Catherine Zeta-Jones protagonista della serie thriller Kill Jackie

Catherine Zeta-Jones sarà la protagonista di “Kill Jackie” (titolo provvisorio), una nuova serie thriller di Prime Video, Fremantle e Steel Springs Pictures. La serie è basata sul romanzo “The Price You Pay“, scritto dall’autore di bestseller Nick Harkaway con lo pseudonimo di Aidan Truhen, e inizierà la produzione a marzo.

Il premio Oscar interpreterà Jackie Price, “che ha vissuto un’esistenza agiata e lussuosa per gli ultimi 20 anni, viaggiando per il mondo, vendendo belle arti utilizzando sofisticate scappatoie fiscali e, soprattutto, cercando di rimanere anonima dopo essere fuggita da un pericoloso passato come spacciatore internazionale di cocaina”, si legge nella descrizione della trama. “Ma proprio quando la vita inizia a sembrare un po’ noiosa, prende una svolta improvvisa e letale quando scopre che i Sette Demoni, una squadra dei killer più terrificanti del mondo, sono stati assunti per ucciderla. Supponendo che dietro ci sia qualcuno del suo passato, Jackie scatena i suoi vecchi istinti e si imbarca in un piano di gioco selvaggio e pericoloso: abbattere i Demoni uno a uno prima che uccidano lei. Tuttavia, si rende presto conto che i suoi demoni sono molto più terrificanti degli spietati assassini sulle sue tracce… e i suoi segreti nascosti alla fine la conducono molto più vicino a casa, con conseguenze sorprendenti”.

Catherine Zeta-Jones, che è anche produttrice esecutiva, ha dichiarato in una dichiarazione: “Sono entusiasta di far parte di ‘Kill Jackie’ (w/t) sia dietro che davanti alla telecamera. L’opportunità di dare vita a questo personaggio poliedrico ed esplorare una trama guidata dalle donne che comprende emancipazione, identità e redenzione è qualcosa che non vedo l’ora di fare”.

L’adattamento televisivo è stato creato e co-scritto da Conor Keane, che è anche produttore associato. Damon Thomas (“Killing Eve”) sarà il regista principale, mentre Tom Butterworth di “Gangs of London” è lo sceneggiatore e showrunner.

Oltre a Zeta-Jones, i produttori esecutivi includono Peter Lawson e Jose Augustin Valdes per Steel Springs Pictures, Dante Di Loreto per Fremantle e Butterworth, Thomas e Jeffrey Levine. La Deabru Kalea Filmeak di JoséLuis Escolar sta supervisionando la produzione a Bizkaia.