Man of Tomorrow: primi rumor sui personaggi presenti nel film

Il regista di Superman, James Gunn ha annunciato oggi il titolo e la data di uscita del prossimo capitolo della “Superman Saga” della DC Studios, e ora emergono dei primi aggiornamenti tramite Nexus Point News. Secondo il sito, infatti, Gunn scriverà (il regista ha recentemente confermato di aver già completato una bozza) e dirigerà Man of Tomorrow, e sarà anche produttore insieme al co-CEO della DC Studios Peter Safran.

David Corenswet e Nicholas Hoult sono già confermati per riprendere i rispettivi ruoli di Clark Kent/Superman e Lex Luthor, e si dice che saranno i co-protagonisti del film. “Sebbene il film continuerà la loro rivalità e vedrà Lex come antagonista, alcune indiscrezioni suggeriscono che i due saranno costretti ad unire le forze”. Poi, sebbene il sito sottolinei che si tratta solo di voci, le loro fonti ritengono che appariranno numerosi altri personaggi della DCU, tra cui Supergirl (Milly Alcock), Lobo (Jason Momoa) e Peacemaker (John Cena).

Isabela Merced sembra aver confermato il suo ritorno nei panni di Hawkgirl poco dopo la diffusione della notizia. Possiamo poi aspettarci di rivedere anche Guy Gardner (Nathan Fillion) e Mr. Terrific (Edi Gathegi). Inoltre, sembra che anche la Lanterna Verde John Stewart (Aaron Pierre) potrebbe far parte del film. Se questa notizia fosse accurata, potrebbe confermare che Man of Tomorrow sarà più un film di squadra, con l’Uomo d’Acciaio che riunisce un gruppo (o una lega) per affrontare una nuova potente minaccia (si ipotizza Brainiac o The Authority).

Cosa sappiamo su Man of Tomorrow, sequel di Superman

Tramite il proprio profilo Instagram (qui si può vedere il post), James Gunn ha infatti rivelato che il seguito del suo film su Superman si intitolerà Man of Tomorrow. Il film DC arriverà nelle sale il 9 luglio 2027. L’annuncio è stato accompagnato da una nuova immagine DC di Lex Luthor con indosso la sua tuta da guerra viola e verde dei fumetti, mentre Superman sorride al suo fianco.

Sia David Corenswet che Nicholas Hoult hanno confermato il loro ritorno nel sequel del film su Superman, condividendo anche dei post sui loro account Instagram (qui quello di Corenswet e qui quello di Hoult), anticipando così un nuovo scontro tra i loro personaggi ma anche una potenziale alleanza.

Il nuovo film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi non ci sono indizi di nessun tipo sulla trama, anche se alcune speculazioni suggeriscono una storia che va da una collaborazione tra Superman e Supergirl a una storia che coinvolge The Authority.

Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”. Non resta dunque che attendere maggiori informazioni su questo prossimo progetto.