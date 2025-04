David Corenswet stuzzica i fan su Jor-El nel nuovo trailer di Superman: “Qualcuno riconosce qualche voce familiare?”.

David Corenswet fa un accenno all’attore che interpreterà Jor-El nella DCU (DC Universe) dopo che James Gunn ha condiviso un’anteprima del secondo trailer di Superman. Il cast stellare di Superman ha già confermato i suoi Clark Kent, Lois Lane, Jimmy Olsen, Lex Luthor, Perry White, Jonathan Kent e Martha Kent. Uno dei personaggi più importanti di Superman il cui attore DCU rimane non confermato è Jor-El, il padre biologico di Superman, che muore durante la distruzione di Krypton ma comunica con suo figlio attraverso la tecnologia kryptoniana.

Su X, la star di Superman David Corenswet condivide la nuova anteprima di Superman di James Gunn con la didascalia: “Mentre stavo volando qualcuno ha condiviso un’anteprima del nuovo film di Superman. Qualcuno riconosce qualche voce familiare? Gli unici personaggi con battute nel filmato di Superman oltre allo stesso Superman interpretato da David Corenswet sono i robot nella Fortezza della Solitudine. Uno dei robot sembra avere la voce di Alan Tudyk, mentre una voce disincarnata proveniente dalla fortezza sembra essere quella di Bradley Cooper. Dai un’occhiata al post su X di David Corenswet qui sotto:

Cosa significano i commenti di David Corenswet sul trailer di Superman

Come mostrato dall’anteprima di Superman di James Gunn, la Fortezza della Solitudine sarà sorvegliata da un gruppo di robot kryptoniani, tutti ispirati a quelli presenti in All-Star Superman. Come da tradizione per la Fortezza della Solitudine, il quartier generale di Superman sarà supervisionato anche da una forma artificiale della coscienza di Jor-El. In Superman di James Gunn, il sistema di intelligenza artificiale Jor-El della Fortezza della Solitudine potrebbe essere doppiato da Bradley Cooper, che potrebbe anche apparire in forma umana ad un certo punto del film.

James Gunn ha diversi collaboratori di lunga data che tendono ad apparire nei progetti che scrive e dirige.

L’attore di Peacemaker e Creature Commandos Steve Agee, l’attore di Cat Grant Mikaela Hoover, Guy Gardner e il doppiaggio dell’astuto Michael Rooker sono alcuni esempi dei collaboratori di Gunn che si uniscono alla DCU. È logico che Bradley Cooper, che ha doppiato Rocket Raccoon nella trilogia Guardiani della Galassia di James Gunn, appaia in Superman nei panni di Jor-El.