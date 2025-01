David Fincher era in lizza per dirigere un Harry Potter ma voleva che fosse “un po’ inquietante”

In oltre 35 anni di carriera, il nome del regista David Fincher è stato accostato a molti progetti che poi sono passati di mano o non sono mai stati realizzati. L’elenco, che comprende due sequel di Millennium, un adattamento di Rendezvous With Rama di Arthur C. Clarke e un sequel di World War Z, testimonia sia l’ecletticità delle sue scelte che la sua richiesta a Hollywood. Ma durante una recente intervista per conto dell’imminente riedizione in 4K del suo film di successo Seven, Fincher ha rivelato un franchise per il quale è stato preso in considerazione e che non è stato portato avanti dopo che lui ha proposto la sua interpretazione del materiale: Harry Potter.

“Mi è stato chiesto di venire a parlare con loro di come avrei fatto “Harry Potter””, ha detto Fincher a Variety. Ricordo di aver detto: “Non voglio fare la versione pulita di Hollywood. Voglio fare qualcosa che assomigli molto di più a ‘Io e Withnail’, e voglio che sia un po’ inquietante”. Ha detto che la Warner Bros. aveva però in mente qualcosa di più tradizionale per la serie di adattamenti dei libri best-seller per giovani adulti dell’autrice J.K. Rowling sull’omonimo mago. Anche se non sappiamo per quale dei film Fincher fosse stato preso in considerazione, la Warner Bros. non era della stessa idea e la cosa non è dunque andata in porto.

David Fincher, dai film realizzati ai prossimi progetti

Tra i prossimi progetti a cui è associato e che sono in fase di sviluppo, David Fincher starebbe lavorando a un adattamento americano della popolarissima serie coreana di Netflix Squid Game, oltre che a una miniserie prequel di Chinatown che ha co-scritto con il defunto sceneggiatore del film, Robert Towne. Parlando invece di ciò che lo attira nei nuovi progetti, ha riflettuto su ciò che lo ha attratto di quelli passati, molti dei quali erano basati su materiale che aveva una popolarità preesistente.

“C’è un pubblico incorporato? Questo è il lavoro di qualcun altro”, insiste. “Quei libri vengono venduti agli studi cinematografici quando si dimostra che c’è un pubblico incorporato, quindi di solito entro nella catena alimentare dopo che è stato deciso che si tratta di qualcosa di gustoso. Ero interessato a ‘Gone Girl’ nonostante fosse un bestseller… Mi piaceva l’idea della punizione per le nostre inclinazioni narcisistiche in relazione alla ricerca di un compagno”.

E ha continuato: “Per quanto riguarda Millennium, sono molto più affezionato a ‘Chinatown’ e alla pelle delle scarpe che a qualsiasi hacker. Ma ho amato questa ragazza distrutta a cui viene data la possibilità di fare ricerca con questo ragazzo di cui non è molto sicura. E non so nemmeno se lui sia gentile con lei; credo che la tratti semplicemente nel modo in cui vorresti essere trattata, e per lei è una rivelazione. E se siete mai stati in Svezia, state parlando di un Paese grande quanto la California con la popolazione della contea di Los Angeles. In quelle colline c’è molto spazio per i serial killer e per l’abbandono dei cadaveri. E mi piaceva l’idea di riuscire a far passare davvero l’inverno in un’indagine”.

A proposito di The Social Network, Fincher l’ha definito “una sceneggiatura che non si riesce a mettere giù”. Ha però avuto un legame più personale con Zodiac, la sua cronaca del 2007 dei 35 anni di indagini sugli omicidi dello Zodiaco. “Il killer dello Zodiaco era l’uomo nero quando avevo 7 anni, e stavo attraversando il processo che il protagonista stava affrontando: cosa è successo? Mi sentivo affine. In ‘Benjamin Button‘ invece ho amato l’idea di una storia d’amore con quel tipo di numero di morti”, ha aggiunto ridendo. “Ogni film ha qualcosa di diverso”.

Fincher ha sottolineato che, a prescindere dalle sue origini (o dal potenziale commerciale), ogni progetto nasce da una combinazione unica di interesse personale e opportunità professionale. “Ci sono cose diverse nelle storie che risuonano con te in base ai film che ami e al tipo di film che hai fatto”, ha detto. “Quindi non so come scelgo le cose in cui essere coinvolto, ma ti viene una voglia matta di dire: “Mi piacerebbe vedere questo, e mi piacerebbe vederlo fatto in questo modo. Mi piace l’idea che si possa scegliere dove spendere i propri sforzi, cosa sottolineare e cosa offuscare”.