Deadpool e Wolverine: finalmente l’action figure di Logan in Age of Apocalypse

È passato quasi un anno dall’uscita di Deadpool e Wolverine nei cinema, e Hot Toys ha appena lanciato una nuova action figure in scala 1/6 raffigurante la Variante di Age of Apocalypse di Hugh Jackman.

Il personaggio è apparso solo brevemente nel film, quando il Mercenario Chiacchierone viaggia tra le realtà alla ricerca di una Variante di Logan adatta al suo scopo. Questa Variante non aveva alcun interesse ad aiutare Wade Wilson e, come i suoi compagni Wolverine, non ha perso tempo a pugnalare ripetutamente Deadpool.

Nel fumetto di Apocalisse, la morte di Charles Xavier per mano di suo figlio, Legione, crea un mondo distopico dominato da Apocalisse. I mutanti dominano e gli umani sono schiavizzati o braccati. Magneto guida gli X-Men nella resistenza contro il regime di Apocalisse, e la squadra si propone di rovesciare Apocalisse e ripristinare la realtà.

Non è qualcosa che ci saremmo mai aspettati di vedere sullo schermo (X-Men: Apocalisse del 2016 non ha certo mantenuto le promesse del fumetto). Quindi, anche se questa variante di Wolverine è apparsa solo per pochi secondi, siamo sicuri che molti di voi saranno ansiosi di aggiungerla alla propria collezione.

Si prevede che Hugh Jackman tornerà nei panni del Logan protagonista di Deadpool e Wolverine nei prossimi film di Avengers, anche se non è ancora stato annunciato ufficialmente per Doomsday o Secret Wars.

Potete dare un’occhiata più da vicino a questa nuova action figure di Wolverine ispirata all’Era di Apocalisse di Hot Toys, insieme alla descrizione ufficiale del prodotto, qui sotto.