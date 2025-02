Denis Villeneuve rende omaggio a David Lynch: “Mi spiace per la sua brutta esperienza con Dune”

Denis Villeneuve ha recentemente reso omaggio a David Lynch e si è detto dispiaciuto che il regista non fosse soddisfatto del suo adattamento di Dune (qui la recensione del film di Lynch). Screen Rant era presente ai Saturn Awards, dove Villeneuve ha parlato di Lynch e del suo impatto sul cinema dopo la morte del regista, avvenuta il 15 gennaio 2025. Villeneuve afferma di considerare Lynch come il maestro nel dare vita ai sogni e rivela di rimpiangere di non aver mai avuto la possibilità di incontrarlo. Villeneuve rivela anche di essere dispiaciuto che Lynch non si sia divertito ad adattare l’enorme romanzo Dune di Frank Herbert, che Villeneuve chiaramente ama.

“Il cinema è probabilmente la forma d’arte più vicina al sogno, al sogno risvegliato. E David Lynch è stato sicuramente il maestro, colui che ci ha avvicinato di più a questo stato di sogno. E vorrei sinceramente aver avuto la possibilità di incontrarlo. Non sarebbe stato possibile incontrarlo tra i due film di [Dune]. Desideravo e sognavo di incontrarlo una volta terminato il film solo per… per rendergli omaggio”, ha affermato Denis Villeneuve. “Mi dispiace molto che non abbia avuto una bella esperienza con il suo adattamento.

Allo stesso tempo, da quello che ho capito, il dolore che ha sopportato durante la realizzazione della sua versione di Dune ci ha portato a Velluto Blu, e poi a Cuore Selvaggio e a tutta… c’era un’energia che ne derivava. Quindi, non so, è molto triste che ci abbia lasciato. È come, sai, alcuni registi che quando se ne sono andati, è come se un pianeta avesse lasciato il sistema solare. È come se fosse un pianeta a sé stante. Ma è confortante sapere che era ancora totalmente vivo, totalmente creativo, che voleva fare un altro progetto. È ancora qui. Comunque, sono un grande fan. Sì, sono un grande fan“, ha concluso il regista.

Denis Villeneuve, David Lynch e l’adattamento di Dune

David Lynch ha diretto il primo adattamento di Dune, uscito nelle sale nel 1984. Tuttavia, il suo film di fantascienza non ricevette buone recensioni alla sua uscita. I pareri negativi di Dune di Lynch portarono molti a credere che il romanzo di Herbert non fosse adattabile. Nel corso degli anni, Lynch ha poi detto apertamente di aver odiato lavorare a Dune e ha sottolineato che la versione finale del film non era la sua visione del progetto. Secondo quanto riferito, lo studio aveva una sua visione diversa del film, che ha portato a molti scontri e a un’uscita nelle sale compromessa.

Anche se il suo film Dune non è stato ben accolto, Lynch ha diretto molti altri film acclamati dalla critica. Tra i migliori film di Lynch figurano Velluto blu, Cuore selvaggio e Mulholland Drive. Villenueve ha poi dichiarato di essere contento che la sua esperienza negativa nella lavorazione di Dune non abbia ostacolato la creatività di Lynch. A differenza di Lynch, Denis Villeneuve ha invece amato lavorare ai suoi due film su Dune, che hanno ricevuto entrambi un immenso successo.