Dafne Keen rivela dove X-23 potrebbe comparire nel MCU dopo Deadpool & Wolverine

L’attrice di X-23, Dafne Keen vuole unirsi agli Avengers ed esplorare avventure soliste più grintose nei futuri progetti del Marvel Cinematic Universe, come da lei rivelato in un’intervista esclusiva a The Direct. I suoi commenti arrivano mentre i Marvel Studios accelerano i loro piani di integrazione dei mutanti, sulla base del successo da 1,3 miliardi di dollari di Deadpool & Wolverine, dove la Keen è tornata a vestire i panni di Laura Kinney accanto al Wolverine di Hugh Jackman. Lo studio si è concentrato sull’espansione del suo roster di mutanti, con la conferma da parte di Kevin Feige che i personaggi degli X-Men sarebbero apparsi in più progetti fino ad Avengers: Secret Wars.

Questo sarà più facile in futuro, dato che Deadpool & Wolverine è riuscito a collegare l’universo degli X-Men della Fox al MCU riportando in scena diversi personaggi amati dai fan, tra cui la Laura di Dafne Keen, che ha conquistato il pubblico per la prima volta in Logan – The Wolverine del 2017 prima di evolversi in una guerriera più esperta nella sua ultima apparizione. “Mi piacerebbe vederla in un team-up divertente”, ha spiegato la Keen prima di descrivere il tipo di progetti che le interessano di più.

Powered by

“Mi piacerebbe anche vedere Laura in storie più piccole. Mi è piaciuto interpretarla in Logan, che era molto più grintoso. Quindi è divertente… Ma sarei anche molto, molto aperta a un grande team di combattimento d’azione con gli Avengers”. L’attrice ha anche sottolineato la sua dedizione al personaggio, affermando: “Onestamente, qualsiasi cosa che coinvolga Laura, sarei pronta a farla”. Il suo entusiasmo arriva in un momento cruciale, mentre i Marvel Studios si preparano a quella che Feige ha descritto come “una nuova era dei mutanti e degli X-Men” dopo gli eventi di Secret Wars.

Il successo di Deadpool & Wolverine, che ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo, ha dimostrato il continuo interesse del pubblico per i personaggi consolidati degli X-Men. L’arco narrativo di Laura nel film l’ha vista evolversi da giovane mutante feroce ma isolata di Logan a combattente per la libertà che guida la resistenza nel Vuoto insieme ad altri eroi Marvel. Alla fine del film, Laura ha scelto di unirsi alla variante del Wolverine di Hugh Jackman nella Terra-10005, posizionando il suo personaggio per potenziali apparizioni nei prossimi progetti del MCU.

La X-23 di Dafne Keen potrebbe far parte della rivoluzione mutante del MCU?

I commenti della Keen sul futuro del suo personaggio sono in linea con gli ambiziosi piani dei Marvel Studios per i mutanti nel MCU. Recenti voci suggeriscono che dopo Avengers: Secret Wars nel 2027, i fratelli Russo potrebbero supervisionare il reboot degli X-Men dei Marvel Studios, dando potenzialmente vita a un evento Avengers vs. X-Men. Quando le sono state presentate le teorie sul fatto che Secret Wars potrebbe ridisegnare il panorama mutante del MCU, Keen ha affrontato scherzosamente la possibilità di diventare il Wolverine principale, dicendo: “Beh, possiamo esserci entrambi [Laura e Logan]? Sì? Ok, bene. Se ci fossimo entrambi, sarei davvero felice”.

Con il roster originale dei Vendicatori in gran parte scomparso e l’emergere di nuovi eroi, sembra che la Marvel stia strategicamente posizionando i personaggi mutanti come elementi cruciali della sua narrazione futura. Il successo di progetti come X-Men ’97 e l’accoglienza positiva riservata al ritorno dei personaggi dell’universo X-Men della Fox in Deadpool & Wolverine hanno dimostrato il fascino duraturo di questi personaggi, se gestiti correttamente. Dato che gli ultimi anni non sono stati molto clementi con il MCU, ha senso per i Marvel Studios attingere alle sue proprietà più redditizie.

Sia che Laura appaia nel vociferato nuovo franchise degli X-Men sotto la supervisione dei fratelli Russo, sia che si unisca alla più ampia narrazione del MCU attraverso altri progetti, la passione di Dafne Keen per il ruolo suggerisce che X-23 potrebbe giocare un ruolo significativo nel futuro della Marvel incentrato sui mutanti. Ci piacerebbe sicuramente vederla come elemento chiave dell’era dei mutanti del MCU.