Designers Guild Awards 2025: i vincitori per i migliori costumi dell’anno

Wicked e Conclave sono stati i grandi vincitori della 27a edizione dei Costume Designers Guild Awards 2025.

Questa è stata la seconda volta che la gilda ha premiato lo stilista di Wicked Paul Tazewell. Ha vinto nel 2021 per Hamilton nella categoria eccellenza nel varietà, reality-competition o televisione in diretta. Anche a seguito di questo riconoscimento, Tazewell è emerso come favorito per l’Oscar per i costumi. Se finirà per vincere, entrerà nella storia come il primo uomo di colore a vincere nella categoria Academy. Dovrà vedersela con i costumisti di A Complete Unknown, Conclave, Il Gladiatore 2 e Nosferatu. Nella categoria eccellenza nel film d’epoca, Linda Muir ha vinto per il suo lavoro in Nosferatu.

Powered by

Jackie Tohn, presentatore della cerimonia, ha annunciato che la gilda sta lanciando un’asta di costumi per film e TV per sostenere l’IATSE Emergency Relief Fund. Tra gli oggetti di scena messi all’asta ci sono costumi di “House of the Dragon“, costumi della Shiz University di “Wicked” e schizzi di Bob Mackie Cher.

Tutti i vincitori dei Designers Guild Awards 2025