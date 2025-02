Vision: la serie ha appena scelto Ruaridh Mollica per il ruolo di “Tucker”. Sarà Speed?

La serie Vision pianificata dai Marvel Studios ha aggiunto un altro nuovo membro del cast e si vocifera già che il Marvel Cinematic Universe possa aver trovato il suo Tommy Maximoff, alias Speed. Deadline riporta che l’attore di The Franchise e Too Rough Ruaridh Mollica si è unito allo spin-off di WandaVision come un personaggio di nome “Tucker”.

Sebbene questo Tucker potrebbe benissimo essere un personaggio completamente diverso, precedenti voci hanno suggerito che la serie Vision introdurrà il fratello di Billy Maximoff (Joe Locke), dal momento che alla fine di Agatha All Along, Wiccan si è messo in viaggio proprio alla sua ricerca, in compagnia del fantasma di Agatha stessa.

Il progetto Vision ancora senza titolo, che potrebbe o meno intitolarsi Vision Quest, è stato descritto come “la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e continua in Agatha All Along”. L’anno scorso abbiamo scoperto che lo show era stato rinnovato, con il produttore esecutivo di Star Trek: Picard Terry Matalas ora a bordo come showrunner.

Si dice che il lavoro di Matalas su Picard abbia “molto impressionato i vertici dello studio. Il capo della Marvel Kevin Feige, un Trekkie dichiarato, è persino apparso di recente con Matalas in un episodio di due ore del podcast di Star Trek Inglorious Treksperts”. Oltre a Paul Bettany, James Spader di Avengers: Age of Ultron riprenderà il suo ruolo di Ultron (“non è chiaro se Ultron tornerà come robot o in forma umana”). Non c’è stata alcuna menzione del potenziale coinvolgimento di Elizabeth Olsen, ma la serie si svolgerà dopo gli eventi di WandaVision, “mentre il fantasma Vision presumibilmente esplora il suo nuovo scopo nella vita”.

Il finale di WandaVision ha rivelato che la Visione con cui avevamo trascorso del tempo nel corso della serie era in realtà una delle costruzioni di Wanda, ma la vera “Visione Bianca” è stata ricostruita da S.W.O.R.D. e programmata per rintracciare e uccidere Scarlet Witch. Questa versione del personaggio è andata in luoghi sconosciuti verso la fine dell’episodio dopo essersi dichiarato la “vera Visione”.

Per quanto riguarda Wanda, l’ultima volta che abbiamo visto la potente strega, stava devastando gli Illuminati e facendo crollare una montagna su di sé in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. L’attore di Picard Todd Stashwick è a bordo nel ruolo di “un assassino che è sulle tracce di un androide e della tecnologia che possiede”.

Precedenti voci sostenevano che i figli di Vision, Vin e Viv, avrebbero fatto il loro debutto nel MCU nello show, ma non abbiamo idea di quali idee – se ce ne sono – dell’incarnazione della serie di Jac Schaefer saranno mantenute. Abbiamo anche sentito che Kerry Condon e James D’Arcy appariranno come i rispettivi personaggi, F.R.I.D.A.Y e Jarvis, e Faran Tahir tornerà come Raza, lo spietato leader del gruppo terroristico dei 10 Anelli che ha preso di mira Tony Stark (Robert Downey Jr.) in Iron Man del 2008,

Cosa sappiamo su Vision?

Vision, la cui produzione dovrebbe iniziare in Inghilterra nel 2025, è il primo nuovo show live-action della Marvel in quasi due anni. Brad Winderbaum, responsabile di Marvel per lo streaming, la televisione e l’animazione, ha dichiarato a Variety a maggio che l’azienda ha iniziato a passare a un “approccio più tradizionale” alla produzione televisiva dopo il lancio iniziale dei suoi contenuti in streaming, che lo studio ha realizzato secondo un modello a caratteristiche.

All’inizio di quest’anno abbiamo scoperto che la serie è stata resa ufficiale e che il produttore esecutivo di Star Trek: Picard, Terry Matalas, è stato nominato showrunner. La serie è attualmente in programma per il 2026. Paul Bettany riprenderà il suo ruolo di tragico sintetizzatore del MCU e la storia dovrebbe essere incentrata su “Visione fantasma che esplora il suo nuovo scopo nella vita”.

