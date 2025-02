Black Panther 3: Lupita Nyong’o conferma le voci su Denzel Washington e sulla sostituzione di Chadwick Boseman

Lupita Nyong’o, Nakia nel MCU e trai membri principali del cast di Black Panther, ha confermato le voci sul potenziale ruolo di Denzel Washington nel MCU in Black Panther 3. Nakia, presente in Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever, era l’interesse amoroso di T’Challa (Chadwick Boseman) e in seguito si è scoperto che era la madre di suo figlio, Toussaint, alias T’Challa Jr. Sebbene siano state rivelate poche informazioni su Black Panther 3, le voci sulla trama e sul cast hanno già iniziato a circolare.

Parlando con EW, Lupita Nyong’o affronta la possibilità che Black Panther 3 presenti un attore differente per T’Challa e aggiunga Denzel Washington al cast, negando entrambe le voci. Nyong’o afferma che non crederà a nessuna delle voci che circolano fino a che non sarà il regista Ryan Coogler a confermare ufficialmente qualsiasi informazione. Nyong’o scherza anche dicendo che forse “Denzel ha un ruolo” nel terzo capitolo di Black Panther e lei no, quindi preferisce “restare umile” finché Coogler non fornirà aggiornamenti su Black Panther 3.

Powered by

“Beh, non ci crederò finché non lo sentirò da Ryan in persona, perché cosa succederebbe se Denzel avesse un ruolo e io no?” ha detto al conduttore del podcast Gerrad Hall. “Lasciatemi restare umile e ignorante finché il capobranco non dirà qualcosa.”

Black Panther 3 è ancora una priorità per i Marvel Studios

I Marvel Studios hanno molti progetti chiave in fase di sviluppo e produzione, tra cui The Fantastic Four, Spider-Man 4, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Tuttavia, la Marvel sta lavorando ad altri film e show che non hanno ricevuto molti aggiornamenti da un po’. Una volta che il finale di Black Panther: Wakanda Forever ha suggerito il passaggio di testimone da Shuri a Toussaint, Black Panther 3 è diventato una forte possibilità. E ora, la conferma di Black Panther 3 da parte dei Marvel Studios colloca il sequel nell’elenco dei prossimi progetti, anche se non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Considerando che Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars sono programmati per uscire rispettivamente nel 2026 e nel 2027, è improbabile che la Marvel distribuisca molti film nel frattempo. Quindi, la trama di Black Panther 3 potrebbe incentrarsi sul multiverso se uscisse a fine 2026 o inizio 2027, oppure potrebbe occuparsi delle conseguenze di Avengers: Secret Wars a fine 2027 o 2028.

Chadwick Boseman ha interpretato per la prima volta il ruolo di T’Challa, apparendo nel 2016 in Captain America: Civil War, seguito dal film Black Panther nel 2018. L’attore ha ripreso il ruolo del supereroe in Avengers: Infinity War del 2018 e Avengers: Endgame. A Boseman è poi stato diagnosticato un cancro al colon al terzo stadio nel 2016 ed è deceduto nell’agosto del 2020. Il sequel Black Panther: Wakanda Forever, che racconta eventi successivi alla morte di T’Challa, è uscito nel 2022 ed è stato dedicato alla memoria dell’attore.