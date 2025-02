DGA Awards 2025: Sean Baker vince per Anora

“Mi sento il ragazzo più fortunato del mondo a poter fare ciò che sapevo di voler fare da quando avevo 5 anni”, ha detto Sean Baker alla folla sabato alla conclusione della 77a edizione annuale dei DGA Awards, tenutasi al Beverly Hilton.

Questa season awards continua a riservare colpi di scena, tra cui controversie sulla campagna elettorale e sorprendenti snobbati agli Oscar come il candidato ai DGA Edward Berger e il recente vincitore scioccante dei Critics Choice Jon M. Chu.

Il leggendario regista Ang Lee, due volte vincitore dell’Oscar per “Brokeback Mountain” e “Vita di Pi“, ha ricevuto il più alto riconoscimento della Guild, il DGA Lifetime Achievement Award dalla sua star di “La tigre e il dragone” Michelle Yeoh. Negli 88 anni di storia della Guild, solo 36 registi sono stati insigniti di questo onore, tra cui Frank Capra (1959), Alfred Hitchcock (1968), Orson Welles (1984), Billy Wilder (1985), Steven Spielberg (2000), Martin Scorsese (2003), Miloš Forman (2013), Ridley Scott (2017) e, più di recente, Spike Lee (2022).

Per decenni, il DGA Award for Directorial Achievement in Feature Film è stato un affidabile indicatore di successo nella categoria Miglior regista agli Academy Awards. Dall’inizio del premio, solo otto volte il vincitore del DGA non è riuscito a ottenere l’Oscar: Anthony Harvey (“Il leone d’inverno”), Francis Ford Coppola (“Il padrino”), Steven Spielberg (“Il colore viola”), Ron Howard (“Apollo 13”), Ang Lee (“La tigre e il dragone”), Rob Marshall (“Chicago”), Ben Affleck (“Argo”) e Sam Mendes (“1917”).

Tutti i vincitori dei DGA Awards 2025

THEATRICAL FEATURE FILM

SEAN BAKER

Anora

(Neon)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Olivia Kavanaugh

First Assistant Director: Liza Mann

Second Assistant Director: Sofía Blanco

Second Second Assistant Director: Steve Coleman

Location Manager: Ross Brodar

MICHAEL APTED FIRST-TIME THEATRICAL FEATURE FILM

RAMELL ROSS

Nickel Boys

(Amazon MGM Studios)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Kenneth Yu

First Assistant Director: James Roque

Second Assistant Director: Jonathan M. Warren

Second Second Assistant Director: Thalia Skaleris

Additional Second Assistant Director: Zachery Scherer

Location Manager: Batou Chandler

DOCUMENTARY

BRENDAN BELLOMO & SLAVA LEONTYEV

Porcelain War

(Picturehouse)

DRAMATIC SERIES

FREDERICK E.O. TOYE

Shōgun, “Crimson Sky”

(FX)

COMEDY

LUCIA ANIELLO

Hacks, “Bulletproof”

(Max)

Directorial Team:

Unit Production Manager: Chris R. Robinson

First Assistant Director: Jeff Rosenberg

Second Assistant Director: Erin Stern Linares

Second Second Assistant Director: Alaina Neumann

Additional Second Assistant Director: Chalis Romero

MOVIES FOR TELEVISION AND LIMITED SERIES

STEVEN ZAILLIAN

Ripley

(Netflix)

Directorial Team:

Unit Production Managers: Clayton Townsend, Joe Guest (New York)

First Assistant Director: Peter Thorell

Second Assistant Directors: Justin Bischoff (New York), Nick Notte (New York)

Second Second Assistant Director: Melissa Morphet (New York)

Location Manager: Paul Eskenazi (New York)

VARIETY/TALK/NEWS/SPORTS – REGULARLY SCHEDULED PROGRAMMING

LIZ PATRICK

Saturday Night Live, “John Mulaney / Chappell Roan”

(NBC)

Directorial Team:

Associate Directors: Michael Mancini, Michael Poole, Laura Ouziel Mack, Janine DeVito, Amy Mancini

Stage Managers: Gena Rositano, Chris Kelly, Eddie Valk, Tom Ucciferri

VARIETY/TALK/NEWS/SPORTS – SPECIALS

BETH McCARTHY MILLER

The Roast of Tom Brady

(Netflix)

Directorial Team:

Associate Directors: Debbie Palacio, Marty Pasetta Jr.

Stage Managers: Lynn Finkel, Steve Hollander, Greg Kasoff, Ran Lowe, Jennifer Marquet, Christopher McDonald, Tammy Raab, Jackie Stathis

REALITY PROGRAMS

NEIL DeGROOT

Gordon Ramsay: Uncharted, “The Cliffs of Ireland”

(National Geographic)

Directorial Team:

Associate Director: Jeff Simms

CHILDREN’S PROGRAMS

AMBER SEALEY

Out of My Mind

(Disney+)

COMMERCIALS

ANDREAS NILSSON

(Biscuit Filmworks)

Board Game, Hennessy Wieden+Kennedy London

First Office Poo, Andrex FCB London

One More, Apple Client Direct

First Assistant Director: Scott Harris

Second Assistant Director: Ronald Misetich

Whizzer, Virgin Media VCCP London