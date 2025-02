PGA Awards 2025: Anora è il miglior film dell’anno per la Gilda

I PGA Awards 2025 hanno portato un po’ di chiarezza per la prossima corsa agli Oscar, dato che Anora ha vinto il primo premio della serata dopo aver vinto anche il primo premio DGA per il regista Sean Baker solo pochi istanti prima, oltre al premio Critics Choice.

Il Robot Selvaggio della DreamWorks ha guadagnato slancio vincendo il premio PGA per il film d’animazione, mentre Super/Man: The Christopher Reeve Story, che non è entrato nella rosa dei candidati agli Academy Awards, si è portato a casa il premio PGA per il miglior produttore di un documentario.

Powered by

Per quanto riguarda la televisione, Hacks ha dato seguito alla sua forte prestazione dei Critics Choice Awards di venerdì, aggiudicandosi il Danny Thomas Award per il miglior produttore di una serie televisiva a episodi – commedia. Nel frattempo, Baby Reindeer di Netflix ha ottenuto il David L. Wolper Award per il miglior produttore di una serie televisiva limitata o antologica. Altri vincitori televisivi includono Saturday Night Live nella categoria Live Entertainment, Variety, Sketch, Standup & Talk Television e The Traitors per Game & Competition Series.

I PGA Awards sono ampiamente considerati un forte indicatore per gli Academy Awards, in particolare nella categoria miglior film. Il PGA ha seguito l’esempio quando l’Academy ha ampliato la sua formazione da cinque a 10 candidati nel 2009. Da allora, le nomination della corporazione sono state un buon indicatore del successo degli Oscar, con otto dei 10 candidati PGA che in media si sono tradotti in cenni agli Academy Awards.

Ciò è vero anche quest’anno: otto dei dieci candidati cinematografici hanno ottenuto anche cenni agli Oscar come miglior film (Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Parte Due, Emilia Pérez, The Substance e Wicked).

I devastanti incendi boschivi nella California meridionale hanno spinto sia il PGA che l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences a estendere le scadenze delle votazioni il mese scorso, con il PGA che ha posticipato le sue nomination dal 10 gennaio alla settimana del 13 gennaio e gli Oscar che hanno spostato l’annuncio delle nomination dal 17 gennaio al 23 gennaio.

Tutti i vincitori dei PGA Awards 2025

Darryl F. Zanuck Award for Outstanding Producer of Theatrical Motion Pictures

Anora

Norman Felton Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Drama

Shōgun

David L. Wolper Award for Outstanding Producer of Limited or Anthology Series Television

Baby Reindeer

Outstanding Producer of Televised or Streamed Motion Pictures

The Greatest Night in Pop

Outstanding Producer of Non-Fiction Television

STEVE! (martin) a documentary in 2 pieces

Outstanding Producer of Animated Theatrical Motion Pictures

The Wild Robot

Outstanding Producer of Game & Competition Television

The Traitors

Outstanding Producer of Live Entertainment, Variety, Sketch, Standup & Talk Television

Saturday Night Live

Outstanding Producer of Documentary Motion Picture

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Danny Thomas Award for Outstanding Producer of Episodic Television – Comedy

Hacks

PGA Innovation Award

Orbital

Outstanding Short Form Program

Shōgun – The Making of Shōgun

Outstanding Sports Program

Simone Biles Rising

Outstanding Children’s Program

Sesame Street

Vance Van Petten Entrepreneurial Spirit Producing Award

Deborah Calla