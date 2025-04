Gwyneth Paltrow potrebbe essere in trattative per ritornare nel MCU

Non vediamo Gwyneth Paltrow nei panni di Pepper Potts dalle sue emozionanti scene finali in Avengers: Endgame, ma sembra che i Marvel Studios stiano pianificando di riportare la vedova di Tony Stark nell’MCU.

Secondo il sito di informazione MTTSH, Gwyneth Paltrow è ora in trattative per riprendere il suo ruolo in un prossimo progetto del Marvel Cinematic Universe. Avengers: Doomsday o Secret Wars (o entrambi) sono le possibilità più probabili, ma c’è la possibilità che Pepper possa apparire in una prossima serie Disney+.

Paltrow ha debuttato nei panni di Pepper Potts, la ragazza di cui Tony Stark (Robert Downey Jr.) è innamorato nel primo film di Iron Man, e da allora ha fatto diverse apparizioni degne di nota nel Marvel Cinematic Universe, ottenendo infine l’opportunità di vestire i panni di Rescue in Endgame.

Nonostante indossi la sua armatura e abbia ottenuto più tempo sullo schermo rispetto a molte delle sue precedenti apparizioni nell’MCU, Gwyneth Paltrow ha recentemente rivelato di non aver ancora visto il film. “A dire il vero, a un certo punto ho smesso di guardarli”, ha detto la vincitrice del premio Oscar a proposito dei film dei Marvel Studios. “Non ho mai visto Endgame. Non riesco a tenere traccia di chi è cosa. Ma probabilmente dovrei farlo a un certo punto”.

Per quanto riguarda il motivo per cui si è gradualmente disillusa dal MCU, Paltrow ritiene che il franchise non sia più lo stesso da un po’, il che suggerisce che i film abbiano gradualmente perso la loro atmosfera “indipendente” con il passare del tempo.

“Il primo film che abbiamo fatto era molto diverso dagli altri perché lo studio non pensava che sarebbe stato un grande successo”, ha detto. “Avevano ingaggiato Jon Favreau per la regia, che era fantastico. E avevano ingaggiato anche Robert Downey Jr., che all’epoca era inaffidabile. La sua carriera era a un punto molto basso.” “Abbiamo improvvisato quasi ogni scena di quel film”, ha continuato l’attrice. “Scrivevamo le scene la mattina nella roulotte di Jon. Era come fare un film indipendente. Poi il film è stato un successo così grande che non le abbiamo più fatte così.”

Gwyneth Paltrow aveva già dichiarato che non avrebbe avuto molto interesse a tornare nei panni di Potts, soprattutto se non ci fosse stato il Tony Stark di Downey Jr. “Oh mio dio, smettetela di urlarmi contro!” ha risposto scherzosamente quando le è stato chiesto perché avesse smesso di interpretare Pepper durante una recente sessione di domande e risposte con i fan su Instagram. “Abbiamo smesso di farlo solo perché Iron Man è morto. E perché avete bisogno di Pepper Potts senza Iron Man? Non lo so. Chiamate la Marvel e urlate contro di loro, non contro di me. Io me ne sto qui seduta.” Paltrow solleva una questione interessante: l’MCU ha davvero bisogno di Pepper senza Stark, soprattutto con Riri Williams/Ironheart in lizza per assumere il ruolo di prossima Vendicatrice Corazzata?