Black Mirror Stagione 7, Plaything: la spiegazione del finale

Se qualcuno è confuso sul finale del quarto episodio di Black Mirror Stagione 7, forse questo articolo potrebbe aiutarvi a chiarire le idee. Ecco quindi la spiegazione del finale di Plaything.

Diretto da David Slade e scritto da Charlie Brooker l’episodio vede protagonisti Peter Capaldi e Lewis Gribben nei panni di Cameron Walker, James Nelson-Joyce e Michele Austin nei panni dell’ispettore capo Kano, e Jen Minter.

L’episodio è ambientato in una Londra del prossimo futuro, dove un eccentrico sospettato di omicidio è collegato a un insolito videogioco degli anni ’90, un videogioco inedito dei creatori di Bandersnatch popolato da adorabili forme di vita artificiali in evoluzione.

Da quando ha rubato la versione beta di Thronglet, Cameron ha trascorso decenni a lavorare, imparare e far crescere le creature digitali. Per assicurarsi di rimanere fuori dal radar della polizia, Cameron ha rivelato alla polizia di aver continuato ad espandere la potenza di elaborazione del suo computer; ci riesce smontando le tecnologie più recenti e aggiungendole alla sua creazione di un computer in stile Frankenstein. Questo metodo permette ai Thronglet del gioco di continuare ad aumentare la loro intelligenza e potenza, diventando infine una potente mente alveare. Si esegue persino un intervento chirurgico, impiantando un collegamento neurologico che permette ai Thronglet di studiare la sua mente e di imparare di più sugli umani.

Alla fine Cameron riesce a convincere la polizia a dargli carta e penna, che usa per disegnare un codice univoco che avrebbe permesso ai Thronglet di accedere al mainframe del governo e, grazie alla potenza di elaborazione che avrebbe fornito loro, di trasmettere il loro segnale in tutto il Regno Unito, fondendosi con le menti degli umani senza bisogno di un collegamento neurologico. Il piano di Cameron funziona, poiché il segnale di trasmissione dei Thronglet viene inviato in tutto il paese, facendo perdere i sensi a ogni persona mentre i Thronglet si fondevano con le loro menti.

Domande scottanti per Toything – Cameron stava mentendo sul nome di Lump?

Possibile. Per tutto il tempo in cui Cameron è stato con la polizia, ha usato la sua storia per convincerli a dargli carta e penna per mettere in atto il suo piano. Se avesse rivelato loro il vero nome di Lump, sarebbe stato accusato di omicidio e portato via prima che potesse disegnare il codice e farlo caricare dalla telecamera sul mainframe governativo.

Ironicamente, alla fine, l’identità di Lump non ha più importanza, poiché l’umanità si fonde con i Thronglet e tutti diventano parte di una mente alveare. Se la madre di Lump fosse ancora viva e cadesse vittima della fusione dei Thronglet, Cameron e la polizia conoscerebbero la sua vera identità attraverso questo processo. Tuttavia, questo non ha importanza, poiché diventando una mente alveare, i Thronglet avrebbero probabilmente eliminato la capacità dell’umanità di commettere crimini. Quindi, Cameron uscirà impunito e non dovrà affrontare la pena per l’omicidio di Lump.

Perché Colin Ritman è impazzito (di nuovo)?

Tormentato dal suo stesso genio, ancora una volta, Colin Ritman impazzisce. Era forse a causa dei Thronglet? Molto probabilmente. Il “Basilisco”, come menzionato dal capo di Cameron, si riferisce al Basilisco di Roko, un esperimento mentale incentrato sull’idea che la benevola superintelligenza artificiale del futuro potrebbe punire chiunque ne fosse a conoscenza e non contribuisse al suo progresso o sviluppo. In poche parole, Colin si rende conto di ciò che aveva creato e tenta di sradicare i Thronglet dall’esistenza.

Allora perché Colin “permette” a Cameron di rubare il disco Beta? Non è chiaro. Tuttavia, questo accade prima che Colin tenta di cancellare tutto il codice sorgente dei Thronglet dall’esistenza, e probabilmente sottovaluta notevolmente la capacità di un giornalista di videogiochi di contribuire al progresso dei Thronglet.