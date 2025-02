Heretic: cosa c’è di vero nella disputa su “Creep” dei Radiohead?

Attenzione: questo articolo contiene spoiler su Heretic

Il principale antagonista di Heretic (qui la nostra recensione) è il diabolicamente affascinante signor Reed (Hugh Grant). Ossessionato dalla teologia e desideroso di scoprire qual è la verità dietro tutte le religioni, mette alla prova le donne principali di Heretic, Sister Paxton (Chloe East) e Sister Barnes (Sophie Thatcher). Dopo aver invitato le donne mormoni a casa sua, le due non possono andarsene a meno che non si divertano con le lezioni e i test religiosi del signor Reed.

Una teoria proposta dal signor Reed è che tutte le religioni sono una ripetizioni l’una dell’altra, il che significa che sono alla radice uguali. Per dimostrare il suo punto, il signor Reed fa alcuni paragoni con altri esempi di media o giochi popolari che remixano i loro predecessori. Un esempio è la canzone “Creep” della band Radiohead, che il signor Reed canta dopo aver rivelato alle sorelle che è stata copiata da una canzone del 1972 dei The Hollies. Rivela inoltre che le battaglie legali su “Creep” continuano oltre a quella con Lana Del Rey, e queste discussioni su cosa sia originale e cosa sia un remix possono essere applicate alla religione. Il signor Reed non è lontano dalla verità quando si tratta delle sue affermazioni su “Creep”, anche quando le sue argomentazioni sulla religione sono soggette a dibattito.

Creep dei Radiohead ha fatto citare in giudizio la band

“Creep” copia “The Air That I Breathe” degli Hollies?

Come riportato da Digital Music News, negli anni ’90, i Radiohead sono stati minacciati di una causa da Albert Hammond e Mike Hazlewood. Questi due sono gli autori degli Hollies e sostenevano che la loro canzone, “The Air That I Breathe“, fosse stata copiata dai Radiohead, e che il risultato di questa copia fosse proprio “Creep”.

Tuttavia, la causa è stata risolta fuori dal tribunale, quindi i Radiohead sono tecnicamente esenti da colpa. Detto questo, Hammond e Hazlewood hanno ricevuto i crediti di scrittura per la canzone dei Radiohead e continuano a guadagnare una percentuale da “Creep”, di conseguenza. Il fatto che ci fosse la minaccia di una causa legale tra i Radiohead e gli Hollies legittima il Signor Reed all’uso di questo esempio per sostenere la sua teoria in Heretic, poiché c’è una traccia cartacea che conferma le somiglianze tra le canzoni. Ciò che legittima ulteriormente il suo esempio è il modo in cui la storia si ripete quando i Radiohead hanno accusato Lana Del Rey di aver fatto ciò di cui sono stati accusati negli anni ’90.

Lana Del Rey è finita nei guai per aver copiato “Creep”

I Radiohead ripetono la storia con una controversia sul copyright su “Get Free”

Facendo un salto al 2018, i Radiohead notano che la loro canzone “Creep” condivide delle somiglianze con la canzone “Get Free” dall’album di Lana Del Rey Lust for Life. Come riporta Vulture, in base al racconto di Del Rey, la rock band le ha fatto causa per queste somiglianze e Del Rey li ha accusati di essersi impossessati del 100 percento dei diritti di pubblicazione della canzone dopo che lei ha cercato di porgergli un ramoscello d’ulivo, offrendo loro il 40 percento. Gli avvocati dei Radiohead, secondo Vulture, hanno contestato le affermazioni di Del Rey e hanno confermato che c’erano state delle trattative sul copyright tra i musicisti ma non una causa ufficiale.

Le somiglianze alla base di questo problema sono ambigue, e l’editore dei Radiohead conferma che “Get Free” utilizza elementi musicali di “Creep”. Insieme a questa ambiguità, Vulture sottolinea che la questione potrebbe risalire a accordi comuni pregressi, e a quel punto non c’è copyright che tenga. Per questo motivo, le canzoni che condividono alcuni elementi musicali con altre canzoni non sono sempre un remix intenzionale, e questi sostiene invece la contro-argomentazione di Sister Barnes contro l’unica vera teoria religiosa del signor Reed in Heretic.

In che modo Heretic usa la storia vera di “Creep” per sottolineare i suoi temi

Il signor Reed crede che tutte le religioni condividano la stessa origine, proprio come “Creep” e “Get Free”

Il malvagio personaggio di Heretic interpretato da Hugh Grant, il signor Reed, tira fuori il caso del copyright di “The Air That I Breathe”, “Creep” e “Get Free” perché crede che, come queste canzoni, le religioni si remixino a vicenda e siano le stesse nel profondo. Usa anche il gioco da tavolo Monopoly per dimostrare questa affermazione. C’è il gioco originale, The Landlord’s Game, che non ha avuto lo stesso successo del remake, Monopoly. Questo porta poi a una serie di remix di Monopoly con confezioni diverse. Afferma che è anche così che l’ebraismo ha portato al cristianesimo, che si è ramificato in un’ampia varietà di religioni, come il mormonismo.

Nonostante tutti i suoi esempi, allegorie e metafore, Sister Barnes, che ha scelto una fede diversa rispetto a Sister Paxton, trova molte lacune nella sua argomentazione. Il signor Reed sceglie e seleziona ciò che meglio serve alla sua narrazione, ignorando altre prove che potrebbero far sembrare la sua affermazione più debole. Anche il suo paragone con queste canzoni non è così forte come vorrebbe che fosse perché, come nel caso di “Get Free” e “Creep”, le somiglianze presenti non significano che una stia intenzionalmente copiando l’altra.