The Beekeeper 2: Jason Statham confermato come protagonista

Continua il fermento per The Beekeeper 2, con la conferma che Jason Statham tornerà a vestire i panni del protagonista. La produzione del film della Miramax inizierà in autunno e il regista di Io sono nessuno 2, Timo Tjahjanto, prenderà le redini da David Ayer, che ha diretto il primo bizzarro thriller cospirativo (qui la recensione), che ha debuttato lo scorso gennaio e ha incassato 152 milioni di dollari in tutto il mondo.

Statham aveva ventilato la possibilità di un sequel in un’intervista rilasciata prima dell’uscita del primo film, dicendo a Variety: “L’intero film si intensifica in termini di azione. E va incontro a un incredibile, grande crescendo. L’intero mondo [del film] ha una mitologia del mondo dell’apicoltura. Se avessimo la fortuna di fare un sequel, avremmo un intero mondo in cui immergerci”.

Tjahjanto, che attualmente sta lavorando a Io sono nessuno 2 per la Universal, dopo una serie di grandi successi indonesiani (“The Shadow Strays”, “The Night Comes for Us” e “The Big Four”) su Netflix – dirige da una sceneggiatura di Kurt Wimmer, autore del primo film. Oltre a recitare nel film, Statham produrrà il progetto attraverso la sua Punch Palace Productions, insieme a Chris Long che produce per la sua Long Shot Productions. Al momento, però, non sono state fornite maggiori informazioni sulla trama del film né su altri membri del cast.

Di cosa parla The Beekeeper

Nel film, Statham interpreta Adam Clay, un assassino governativo in pensione (un ex agente “Beekeeper” trasformato in un vero e proprio guardiano del nido d’ape) che torna in gioco dopo che un attacco di phishing ha preso di mira la gentile vecchietta (Phylicia Rashad) da cui affitta un fienile, rubando milioni di dollari da un’associazione benefica da lei gestita. Quando Clay entra in modalità assassino nella sua ricerca di vendetta, il film si trasforma nel tipo di action che il pubblico si aspetta da Statham, con il suo burbero giustiziere che si lascia dietro una scia di sangue.