Task: prime foto di Mark Ruffalo nella nuova serie dal creatore di Omicidio a Easttown

La nuova serie Task del creatore di Omicidio a Easttown Brad Ingelsby, con Mark Ruffalo nel ruolo del capo di una task force dell’FBI, riceve diverse immagini in anteprima. Ingelsby ha creato uno dei più grandi successi del 2021 con la miniserie HBO Omicidio a Easttown, che vedeva Kate Winslet nei panni di una detective che indagava su un omicidio in una piccola città fuori Philadelphia. Ingelsby torna alla HBO e in Pennsylvania per la sua prossima serie, Task, con Ruffalo nel ruolo del capo di una task force dell’FBI che indaga su una serie di rapine in case dove si spaccia droga.

Ora, tramite Vanity Fair, sono state rivelate un totale di nove prime immagini di Task. Le immagini mostrano Mark Ruffalo nei panni dell’agente dell’FBI Tom Brandis, sia al lavoro che alle prese con drammi familiari, insieme ad altri membri della task force interpretati da Martha Plimpton, Alison Oliver, Thuso Mbedu e Fabien Frankel. Le immagini mostrano anche Tom Pelphrey nei panni di Robbie Prendergrast, un padre di famiglia e netturbino responsabile dell’organizzazione delle rapine nelle case dove si spaccia droga.

Le immagini mostrano anche una banda di motociclisti arrabbiati perché le loro case dove spacciano droga sono state perquisite, e la star di CODA Emilia Jones nei panni della nipote di Robbie, Maeve. Guarda le immagini nella presentazione qui sotto:

First Look: ‘Mare of Easttown’ Creator Heads Back to Pennsylvania for Task https://t.co/k7oZE5KbRM — VANITY FAIR (@VanityFair) May 8, 2025

Cosa significano le immagini di The Task per la serie

Tutto ciò che è stato rivelato

Omicidio of Easttown è stato particolarmente apprezzato per la sua rappresentazione autentica della regione della Pennsylvania, che ha catturato con precisione ogni dettaglio, dagli accenti locali alla scenografia.

Sembra che Task, ambientato nei sobborghi operai alla periferia di Filadelfia, presenti la stessa accurata rappresentazione dell’ambientazione. Il creatore Brad Ingelsby, originario della zona, presta molta attenzione ai dettagli, spinto da un forte senso del dovere nel rappresentare in modo autentico la sua città natale. Per garantire l’accuratezza di Task, ha ingaggiato diversi consulenti tecnici, tra cui un ex agente dell’FBI, il capo della polizia di Easttown Township e un ex membro di una banda di motociclisti.

Mentre Mare of Easttown si concentrava principalmente sul personaggio principale, seguendo le sue lotte personali e professionali, Task sembra essere un vero e proprio duello. Sebbene sia incentrato sull’agente dell’FBI Mark Ruffalo che indaga sui furti nelle case dove si spaccia droga, la storia si concentra anche sull’ignaro padre di famiglia e netturbino di una piccola città dietro le rapine, Robbie Prendergrast (Tom Pelphrey), che sta anche affrontando il caos della sua vita familiare frammentata. Task segue il passato tormentato e il dolore personale di entrambi gli uomini mentre le loro strade inevitabilmente si incrociano.