Hunger Games: L’alba sulla mietitura, il film prequel su Haymitch riceve un aggiornamento

Dopo cinque film di successo – il più recente dei quali è Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente – il mondo della serie di romanzi per giovani adulti dell’autrice Suzanne Collins è infatti destinato ad espandersi con un altro prequel dal titolo Hunger Games: L’alba sulla mietitura, basato sull’omonimo nuovissimo romanzo. La storia di L’alba sulla mietitura si svolge durante i 50° Hunger Games, in cui Haymitch Abernathy ha gareggiato e vinto. Anche questo adattamento cinematografico sarà curato dal veterano del franchise Francis Lawrence.

In una nuova intervista con Variety, la produttrice Nina Jacobson ha condiviso nuovi dettagli sul film, e su come sia stato ricevere in anticipo il nuovo libro della Collins. “Questo è un processo molto diverso per noi. Non ho mai lavorato a un adattamento come questo, in cui si è così avanti rispetto al libro, eppure la gente lo stava aspettando. Sapevo che stava lavorando a un altro libro, ma non avevo idea dei tempi: potevano passare anni! Di certo non mi aspettavo che subito dopo il film precedente avrei ricevuto una telefonata che diceva: “Ho un altro libro. Voglio che tu lo legga. Voglio sapere se pensi che possa diventare un film o no”, ha dichiarato Jacobson.

“Abbiamo dovuto fare una cosa segreta: sono andata a casa del suo agente di lunga data e l’ho letto. – ha poi raccontato la produttrice – Non potevamo leggerlo altrove, dovevo andare lì per farlo. Anche Francis Lawrence ha avuto il suo turno. Eravamo così entusiasti. Mi ha sconvolto moltissimo come persona che ama leggere e che vuole buttarsi a capofitto in un libro che non ti lascia andare”. “Ero sull’orlo della poltrona e piangevo. Ero così commossa e così eccitata, e poi non riuscivo a parlare con nessuno, tranne che con Francis, Suzanne e i nostri partner di studio. E molti di loro non l’avevano ancora letto: avevamo solo una copia per tenerla al sicuro!“, aggiunge.

“Poterlo finalmente condividere e sentire cosa ne pensano gli altri, mi emoziona molto per i fan. Sono solo un grande fan che ha avuto la fortuna di fare i film”. Per quanto riguarda l’effettivo sviluppo dell’adattamento cinematografico di L’alba sulla mietitura, la Jacobson afferma che aver avuto accesso al libro in anticipo significa che le cose si stanno muovendo rapidamente dietro le quinte. Il film, dice, è ancora in fase di sceneggiatura, ma sono già state fissate le location per le riprese: “Siamo molto più avanti di quanto saremmo stati altrimenti, senza questo salto, perché ci siamo messi subito al lavoro“.

“Non è stato ancora annunciato nulla, ma abbiamo un’ottima bozza su cui stiamo ancora lavorando. Abbiamo stabilito le nostre location. Siamo molto avanti per un libro che è appena uscito!”. “Non si può sapere come reagiranno i fan. Non vedo l’ora di sentire le loro opinioni e di vedere cosa li colpisce. Abbiamo una fanbase così intelligente e sofisticata che sono stati in grado di fare già ottime ipotesi. Hanno ipotizzato molte cose e non vedo l’ora che le loro speculazioni trovino riscontro nel libro. È stato super emozionante e davvero gratificante. Ci si sente come se si stesse organizzando una grande festa a sorpresa“, ha concluso.