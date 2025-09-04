HomeCinema News2025

Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, Andy Serkis pronto a dare il via alla pre-produzione

Di Gianmaria Cataldo

-

The Hunt for Gollum film

Andy Serkis ha recentemente dichiarato al quotidiano Metro che questo mese si recherà in Nuova Zelanda per iniziare la pre-produzione di Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum, il nuovo film della saga Il Signore degli Anelli che lo vedrà protagonista e regista. La Warner Bros. ha già annunciato che il film uscirà nelle sale il 17 dicembre 2027, divenendo così il primo film live-action della saga dal 2014, dopo “Lo Hobbit: La battaglia delle cinque armate”, diretto da Peter Jackson.

Sono molto emozionato all’idea di tornare. Partirò per la Nuova Zelanda sabato 6 settembre”, ha detto Serkis. “Andremo lì per iniziare i preparativi e lavorare al film, perché sarò io a dirigerlo. Sono entusiasta di tornare dalla famiglia con cui ho amato lavorare per molti anni e da un personaggio da cui non posso sfuggire”. Con i preparati sul film che stanno per entrare nel vivo, non resta che attendere maggiori informazioni e conferme riguardo questo atteso progetto.

Cosa sappiamo su Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum

La Warner Bros. ha annunciato per la prima volta Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum nell’estate del 2024 e inizialmente aveva dichiarato che sarebbe stato pronto per le sale nel 2026. Il progetto è stato però poi rinviato al dicembre 2027. Andy Serkis dirigerà il film e reciterà ancora una volta nel ruolo del protagonista, che ha interpretato tramite motion capture dal 2001. Peter Jackson, che ha diretto le trilogie de “Il Signore degli Anelli” e “Lo Hobbit”, produrrà il film con Fran Walsh e Philippa Boyens, collaboratrici di lunga data della saga.

La Warner Bros. ha sottolineato, nell’annunciare “Gollum”, che il trio “sarà coinvolto in ogni fase del progetto”. Boyens ha precedentemente dichiarato alla rivista Empire che Il Signore degli Anelli: The Hunt for Gollum è “una storia piuttosto intensa” che “si colloca dopo la festa di compleanno di Bilbo e prima delle Miniere di Moria. È un pezzo specifico di un’incredibile storia mai raccontata, narrata attraverso la prospettiva di questa incredibile creatura“.

I membri del cast originale de ”Il Signore degli Anelli” come Ian McKellen (Gandalf), Orlando Bloom (Legolas) e Viggo Mortensen (Aragorn) hanno tutti espresso interesse a tornare per il nuovo film, qualora la trama rendesse sensata la presenza dei loro personaggi, anche se non è stato confermato alcun casting aggiuntivo. McKellen ha poi rivelato all’evento For Love of Fantasy di Londra ad agosto che Gandalf e Frodo, interpretato da Elijah Wood, sarebbero tornati per il film. Al momento non è chiaro in che veste appariranno i personaggi.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
