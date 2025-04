James Gunn parla del cameo del figlio di Christopher Reeve e conferma altre connessioni con l’eredità fumettistica dell’eroe DC

James Gunn rivela come ha onorato l’eredità cinematografica e fumettistica dell’Uomo d’Acciaio con molteplici cameo di Superman che i fan della DC apprezzeranno. A differenza di molti film e serie su Superman, il film di James Gunn Superman non si concentrerà sulla storia delle origini e dei primi anni di Kal-El. Al contrario, Superman si concentrerà sugli sforzi del kryptoniano per cambiare il modo in cui il mondo vede i supereroi. Molti personaggi DC faranno il loro debutto sul grande schermo in Superman, tra cui Metamorpho, Guy Gardner, Hawkgirl e Mister Terrific. Tuttavia, James Gunn’s Superman onorerà anche le radici dell’Uomo d’Acciaio.

In un’intervista con Entertainment Tonight, il regista di Superman James Gunn ha parlato del cameo di Will Reeve in Superman, nonché della breve apparizione dei nipoti di Jerry Siegel nel film DCU del 2025. Gunn ha anche rivelato di aver portato sul set di Superman “tutti gli artisti e gli scrittori di fumetti viventi di Superman degli ultimi quarant’anni”. Leggi qui sotto i commenti completi di James Gunn:

“Non solo avevamo Will Reeve sul set, ma anche i nipoti di Jerry Siegel nel Daily Planet, quindi è stato davvero bello essere legati all’eredità di questo meraviglioso personaggio e far sì che questo faccia parte di ciò che siamo. Tutti gli artisti e gli scrittori di fumetti di Superman degli ultimi quarant’anni sono venuti sul set e si sono seduti con noi. Quei ragazzi piangevano.”

Cosa significano i riferimenti al DC Legacy di Superman nei commenti di James Gunn

Il Superman di James Gunn sarà il volto di un nuovo franchise DC, non solo sul grande schermo, ma anche in streaming e in animazione. Il Superman di Gunn è il protagonista del riavvio della DCU, mentre decine di nuovi ritratti di personaggi DC fanno il loro debutto e recitano nei loro progetti. Ma mentre Superman segna l’inizio di una nuova era, il film di James Gunn rende omaggio anche a tutto ciò che l’ha preceduto, con tributi a icone come Christopher Reeve e Jerry Siegel, rispettivamente l’attore più emblematico di Superman e il co-creatore di Superman.

Quando era in produzione, il film di James Gunn su Superman si intitolava Superman: Legacy. Non è dato sapere se la sceneggiatura di Superman sia cambiata in modo significativo dopo l’eliminazione del sottotitolo “Legacy”, ma gli omaggi del film alle origini di Superman erano probabilmente previsti fin dall’inizio e probabilmente sono rimasti intatti durante lo sviluppo. A parte i cameo di Superman, il film farà probabilmente riferimento ad altre parti chiave degli 87 anni di storia di Superman attraverso easter egg, gag e battute di dialogo che i fan sfegatati della DC e gli appassionati di fumetti potrebbero cogliere.

Superman, tutto quello che sappiamo sul film di James Gunn

Superman, scritto e diretto da James Gunn, non sarà un’altra storia sulle origini, ma il Clark Kent che incontriamo per la prima volta qui sarà un “giovane reporter” a Metropolis. Si prevede che abbia già incontrato Lois Lane e, potenzialmente, i suoi compagni eroi (Gunn ha detto che esistono già in questo mondo e che l’Uomo di domani non è il primo metaumano del DCU). Il casting ha portato alla scelta degli attori David Corenswet e Rachel Brosnahan come Clark Kent/Superman e Lois Lane. Nel casta anche Isabela Merced, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nicholas Hoult e Nathan Fillion.

Il film è stato anche descritto come una “storia delle origini sul posto di lavoro“, suggerendo che una buona parte del film si concentrerà sull’identità civile di Superman, Clark Kent, che è un giornalista del Daily Planet. Secondo quanto riferito, Gunn ha consegnato la prima bozza della sua sceneggiatura prima dello sciopero degli sceneggiatori, ma ciò non significa che la produzione non subirà alcun impatto in futuro.

Con la sua solita cifra stilistica, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo immaginario mondo della DC, con una singolare miscela di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e dall’innato convincimento nel bene del genere umano.

“Superman è il vero fondamento della nostra visione creativa per l’Universo DC. Non solo è una parte iconica della tradizione DC, ma è anche uno dei personaggi preferiti dai lettori di fumetti, dagli spettatori dei film precedenti e dai fan di tutto il mondo”, ha detto Gunn durante l’annuncio della lista DCU. “Non vedo l’ora di presentare la nostra versione di Superman, che il pubblico potrà seguire e conoscere attraverso film, film d’animazione e giochi”. Il film uscirà nelle sale il 10 luglio 2025.