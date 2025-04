Avatar: Fuoco e cenere, il primo trailer abbaglia il CinemaCon con scene d’azione epiche e Na’vi cattivi

Avatar: Fuoco e cenere di James Cameron, il terzo e unico capitolo (per ora) della saga che non è stato afflitto da infiniti ritardi nelle date di uscita, ha svelato il primo trailer al CinemaCon.

Ai partecipanti alla fiera degli esercenti sono stati dati degli occhiali 3D per guardare il trailer, che non è stato ancora reso pubblico. Le riprese abbaglianti iniziano su Pandora e presentano due nuovi clan Na’vi: i Wind Traders, che si librano nel cielo usando ciò che assomiglia a mongolfiere altamente stilizzate, e i loro avversari, i Fire People, che arrivano cavalcando Ikran. Mentre inizia una battaglia nei cieli, un Na’vi viene colpito da una freccia infuocata e ucciso.

La descrizione del primo trailer di Avatar: Fuoco e cenere

“Non possiamo vivere così, tesoro”, dice Jake Sully alla sua amata Neytiri. “Non possiamo vivere con questo odio”. “Avatar” segue il clan di Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) sulla luna aliena di Pandora. Avatar: Fuoco e cenere riprende gli eventi di La via dell’acqua, che racconta il conflitto tra gli umanoidi dalla pelle blu noti come Na’vi contro la malvagia Resources Development Administration. Dopo la morte del figlio di Jake Sully, Neteyam, lui e la sua famiglia cercano rifugio presso il clan acquatico chiamato Metkayina e continuano la lotta contro la RDA e il nuovo nemico infuocato. La loro lotta li porta attraverso tutti i tipi di terreno vasto, che si estende dall’oceano e dal cielo alle foreste e alle montagne. Più avanti nel filmato esteso, il capo dell’Acqua conclude: “Non possiamo sconfiggere questo nemico che viene dalle stelle”.

Saldaña è salita sul palco del CinemaCon per presentare il filmato mai visto prima e preparare la scena per il terzo capitolo: “I Wind Traders sono un clan pacifico e nomade che viaggia via aria, e il membri del clan della Cenere sono ex Na’vi che hanno abbandonato Eywa”, una divinità di Pandora. A un certo punto del trailer, la leader del clan della Cenere dice a Neytiri: “La tua dea non ha posto qui”.

Cameron non era presente (sta dando gli ultimi ritocchi ad “Avatar 3”) ma è apparso in un video pre-registrato per raccontare agli espositori del terzo capitolo. “La famiglia Sully è davvero messa a dura prova in questo caso, perché non deve affrontare solo gli invasori umani”, ha stuzzicato, “ma anche nuovi avversari, gli Ash People”.

Cameron si è scusato per non essere riuscito a fare il viaggio fino a Las Vegas per il CinemaCon. Ma la sala piena di espositori è stata probabilmente contenta della scusa del regista.

“Mi dispiace tanto di non poter essere lì, ma sono in Nuova Zelanda, sto finendo Avatar: Fuoco e cenere, che penso possiamo tutti concordare sia un buon uso del mio tempo, considerando che questo stronzo ci verrà addosso come un treno merci il 19 dicembre”, ha detto Cameron nel video. “Spero che questo film possa dare una spinta ai proprietari di cinema, dato che stiamo ancora lottando dopo il doppio colpo della pandemia e dello streaming”.

Il franchise è diventato il Santo Graal per gli espositori e praticamente l’unica proprietà che potrebbe ispirare gli operatori cinematografici a dotare i loro locali della migliore tecnologia possibile per riprodurre i film epici di Cameron. Dopo tutto, “Avatar” del 2009 e il sequel del 2022, a lungo rimandato, La via dell’acqua, hanno incassato ciascuno oltre 2 miliardi di dollari a livello globale e sono due dei più grandi film della storia. Se Fuoco e cenere dovesse tracciare un percorso simile al botteghino, “Avatar” sarebbe l’unico franchise cinematografico della storia con tre puntate che incassano più di 2 miliardi di dollari. (Il Marvel Cinematic Universe della Disney ne ha solo due miseri, “Avengers: Endgame” del 2019 e “Avengers: Infinity War” del 2018.) Nel frattempo Cameron è già l’unico regista con tre film che generano più di 2 miliardi di dollari, l’altro è “Titanic“.

Avatar: Fuoco e Cenere riprenderà subito dopo quegli eventi, quando Jake e Neytiri incontreranno il Popolo della Cenere, che Cameron ha lasciato intendere essere più attratto dalla violenza e dal potere rispetto agli altri clan. “Ci sono nuovi personaggi, uno in particolare penso che sarà amato, o amerete odiarlo”, ha detto Cameron.

Oona Chaplin (“Game of Thrones”) interpreta il leader del popolo della Cenere, Varang. Anche David Thewlis e Michelle Yeoh si uniscono al cast. Insieme a Worthington e Saldaña, il cast di ritorno include Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco e Dileep Rao.

Avatar: La via dell’acqua e Avatar: Fire and Ash sono entrambi scritti da Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver. In origine, dovevano essere un unico film, ma durante il processo di scrittura, Cameron ha deciso che c’era troppo materiale e ha diviso la storia in due parti. L’uscita del film in sala è attualmente prevista per il 19 dicembre 2025.