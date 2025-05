Daredevil: Rinascita – Stagione 2: Lili Taylor rivela il suo ruolo nella serie

Quando la star di The Conjuring e Outer Range Lili Taylor è stata annunciata come parte del cast di Daredevil: Rinascita, si era detto che sarebbe stata un’avversaria politica del sindaco Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio. Parlando ora con Rural Intelligence del suo nuovo libro, Turning to Birds: The Power and Beauty of Noticing, la Taylor ha vuotato il sacco sul suo ruolo. “Sono il Governatore, il che è fantastico”, ha confermato l’attrice. Il Governatore di New York è stato menzionato nel finale della prima stagione, anche se il Commissario Gallo non è mai riuscito a contattarla.

Taylor ha poi aggiunto che le sue scene si svolgono principalmente ad Albany. “Conosco Albany e conosco la politica del luogo. Abbiamo un set per gli interni e poi abbiamo girato gli esterni in un posto molto bello a Tarrytown, che era la casa del governatore“. Quando le è stato chiesto di approfondire la sua esperienza nel MCU, ha aggiunto: “È una serie televisiva a New York. I luoghi mi sono molto familiari. Ma soprattutto, le persone con cui sto lavorando – Dario [Scardapane], il creatore, la produttrice Sana [Amanat] e Vince D’Onofrio – tengono davvero a quello che stanno facendo. Quindi non sembra una grande azienda. Sembra che stiamo raccontando una storia importante“.

Quale ruolo avrà Lili Taylor nella Stagione 2 di Daredevil: Rinascita?

Nel finale della prima stagione di Daredevil: Rinascita, Fisk ha annunciato che New York sarà sottoposta alla legge marziale dopo che Bullseye ha tentato di assassinarlo. Ha anche incaricato la sua Task Force Anti-Vigilante di eliminare i vigilanti della Grande Mela e, per coloro che non sono d’accordo con il sindaco, ci sono molte gabbie ad attenderli. È quindi logico che il Governatore di New York cerchi di intervenire, anche se resta da vedere quanto successo avrà. Lasciando intendere che la seconda stagione sarà ricca di intrighi politici, Taylor ha aggiunto: “Stanno creando qualcosa di significativo. E la serie affronta molti temi di attualità: il potere, l’autoritarismo“.

Il cast di Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita è su Disney+.