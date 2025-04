James Gunn rivela l’inquadratura del trailer di Superman che lo ha fatto piangere durante le riprese

James Gunn ammette che una scena di Superman lo ha fatto piangere durante le riprese del film della DCU. Il cast di James Gunn per Superman è guidato da David Corenswet e Rachel Brosnahan, che interpreteranno l’ultima versione di Superman e Lois Lane sul grande schermo. Mentre i due personaggi della DC non sembrano conoscersi all’inizio, la storia d’amore tra Superman e Lois Lane sboccerà rapidamente e diventerà centrale nella trama di Superman, come suggerito dai trailer.

In un’intervista con Entertainment Tonight, il regista di Superman, James Gunn, ricorda di aver pianto durante le riprese della scena in cui Superman, interpretato da David Corenswet, e Lois Lane, interpretata da Rachel Brosnahan, si baciano mentre volano, che è presente nel trailer. Gunn confessa di “essersi commosso” e di “aver iniziato a piangere” quando ha visto gli attori sospesi in aria mentre recitavano la scena. Rachel Brosnahan aggiunge che durante le riprese era in corso la colonna sonora di John Murphy, e sia Brosnahan che David Corenswet hanno scherzato sul fatto che la scena non era stata facile da girare, poiché le imbracature erano piuttosto strette. Leggi qui sotto i commenti completi di James Gunn:

“Devo ammettere che mi sono venute le lacrime agli occhi. Se vi ricordate, è stata l’unica volta che ho pianto e non piango molto. (…) La scena mi ha commosso. Ho iniziato a piangere e Rachel mi ha chiesto: ‘Come è andata?’ e io ho risposto: ‘Guarda lì’. Ed è stato così bello. È la ripresa che è nel film, che è nel trailer, che mi ha fatto piangere.”

Cosa significano i commenti di James Gunn sulla scena di Superman che lo ha fatto piangere

La relazione romantica tra Superman e Lois Lane è stata un punto fermo della tradizione DC dell’Uomo d’Acciaio per decenni, e ogni adattamento dell’eroe ha posto su di essa un’attenzione diversa. Il film di James Gunn Superman, tuttavia, potrebbe dare più importanza alla relazione tra Superman e Lois rispetto a qualsiasi altro adattamento, e la scena del bacio volante di Superman sembra incarnarne l’importanza nella trama del film DCU. Il fatto che James Gunn e Rachel Brosnahan prestino particolare attenzione alla colonna sonora di John Murphy sottolinea questo punto.