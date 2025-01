James Gunn sancisce se The Suicide Squad è canonico, conferma che sta già scrivendo il prossimo progetto

Il reboot del DCU dei DC Studios è stato pubblicizzato esattamente come tale: un nuovo inizio. Tuttavia, James Gunn ha deciso di riportare alcuni attori e personaggi dai film e dalle serie TV del DCEU su cui ha lavorato. È un po’ confuso ma il regista e dirigente dello studio ha tentato di rimettere le cose a posto affrontando la questione del posto di The Suicide Squad nel nuovo DCU.

“Risposta breve: solo da Creature Commandos in avanti è canonico puro”, ha detto Gunn quando gli è stato chiesto del film del 2021. “Ad esempio, Rick Flag Jr è stato ucciso perché abbiamo sentito Rick Flag Sr parlarne in Creature Commandos, non perché l’abbiamo visto in The Suicide Squad.” Ha aggiunto, “Risposta lunga: solo da Creature Commandos in avanti è canonico puroe; Peacemaker è quasi del tutto coerente con quel canone, a parte Justice League; The Suicide Squad ha molte coerenza, ma lo considero un ricordo imperfetto.”

The Suicide Squad non è canonico: parola di James Gunn

Il discorso di James Gunn è chiaro, anche se un riavvio completo sarebbe stato più facilmente comprensibile. D’altra parte, perché non riportare in vita alcuni volti familiari da due dei pochi progetti DCEU acclamati dalla critica?

Gunn, che è stato piuttosto silenzioso sui social media dopo le vacanze, ha anche condiviso un aggiornamento su cosa ha fatto e ha confermato di aver iniziato a lavorare al suo prossimo film o programma TV DCU. Al momento, ha già scritto e diretto sia Superman che episodi di Peacemaker e ha scritto l’intera serie Creature Commandos finora.

“La maggior parte del mio tempo è dedicata alla post-produzione di Superman e Peacemaker, ma sto anche dedicando un bel po’ di tempo alla pre-scrittura del mio prossimo progetto DC Studios e alla visione dei giornalieri e all’offerta di idee sugli altri progetti”, ha anticipato. “È molto meno opprimente di quando ero solo regista”. Molti fan sperano che Gunn punti ora su The Brave and the Bold, un film che ha bisogno di tutto l’aiuto possibile in base alle recenti speculazioni sul posto di Batman nel DCU.